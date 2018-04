Podporují teroristy a ničí Blízký východ, pustili se Američané do Íránu

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Nebývale ostrá slova pronesl na adresu Íránu novopečený americký ministr zahraničí Mike Pompeo při své aktuální návštěvě Saúdské Arábie. Neváhal označit Teherán za největší destabilizující sílu na Blízkém východě, která vehementně podporuje teroristy, ať už v Sýrii či Jemenu. Pompeo se tak jednoznačně postavil na stranu Saúdů a jejich invazivní regionální politiku.

"Jednota v oblasti Perského zálivu je potřebná a musíme jí dosáhnout," řekl Pompeo v Rijádu. Saúdská Arábie společně se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Egyptem na počátku loňského června oznámily, že přerušují diplomatické styky s Katarem, a vyhlásily proti němu dopravní a obchodní blokádu. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a Írán a destabilizuje bezpečnost v regionu. Katar obvinění odmítá.

Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr na společné tiskové konferenci s Pompeem zmínil potřebu uvalení dalších sankcí na Írán. Zdůvodnil to mimo jiné chováním Teheránu, který podle obou ministrů podporuje šíitské povstalce v Jemenu útočící na Saúdskou Arábii. Írán podporu rebelů v Jemenu popírá.

"Podporujeme Trumpovu politiku týkající se Íránu, zejména pokud jde o jadernou dohodu," dodal saúdskoarabský ministr. Dohodu s Íránem o jeho jaderném programu uzavřely světové mocnosti (Rusko, Čína, Německo, Británie, Francie, EU a USA) v roce 2015 ještě za předchozího prezidenta Baracka Obamy. Současný prezident Donald Trump ji kritizuje a zvažuje za USA její vypovězení navzdory nesouhlasu ostatních signatářů.

Írán jako zdroj terorismu

Jestliže se mezinárodní společenství neshodne na potřebě dokument vylepšit tak, aby zajistil, že Írán nikdy nevyrobí jadernou zbraň, USA od smlouvy s Teheránem odstoupí, řekl dnes Pompeo saúdskoarabským vůdcům. "Podporuje milice a teroristické skupiny. Dodává zbraně rebelům v Jemenu a podporuje rovněž vražedný Asadův režim (v Sýrii)," dodal Pompeo na adresu Teheránu.

Jemen sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují šíitští Húsíové a jednotky věrné vládě prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. Té od března 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Húsíové se zase opírají o podporu Íránu. Válka si už vyžádala více než 10 tisíc lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domov.

Z Rijádu má Pompeo ještě dnes odletět do Izraele, kde se setká s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Už 14. května mají Spojené státy přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, což oznámil Donald Trump loni v prosinci a vyvolal tím bouřlivé protesty nejen v muslimském světě. Slavnostního přemístění americké ambasády, které se má konat v den 70. výročí vzniku státu Izrael, by se mohl zúčastnit i Trump.