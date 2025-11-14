Podivný podvod s panenkou: žena předstírala těhotenství i smrt
14. 11. 2025 – 9:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mladá žena ze Skotska několik měsíců přesvědčovala rodinu i přátele, že čeká dítě a poté porodila dceru. Ve skutečnosti však šlo o dokonale zinscenovaný podvod, v němž hlavní roli sehrála realistická panenka.
Kira Cousins, dvaadvacetiletá žena z Airdrie ve Skotsku, se během několika měsíců proměnila z nenápadné mladé matky v hlavní postavu jednoho z nejpodivnějších podvodů, jaké její okolí zažilo. Dlouhodobě předstírala těhotenství, nosila umělé břicho a pečlivě vytvářela příběh o očekávaném dítěti, který zahrnoval falešné snímky z ultrazvuku i údajné konzultace v nemocnici. Podle jejích přátel působila věrohodně, měla připravené fotografie, přesvědčivé popisy a dokonce uspořádala slavnost k odhalení pohlaví dítěte.
Důvěřivá rodina mezitím nakupovala oblečení, hračky a další dárky pro malou Bonnie-Leigh Joyce, jak své údajné dítě pojmenovala. Když pak tvrdila, že 10. října dceru porodila, nikdo nepochyboval. Kira ukazovala fotky novorozeněte, reagovala na gratulace a tvrdila, že porod proběhl rychle a nečekaně.
Celé se to však začalo hroutit ve chvíli, kdy se její rodina domáhala možnosti dítě konečně vidět. Kira dlouhé týdny odmítala návštěvy s tím, že dítě je nemocné, slabé a příliš zranitelné. Tvrdila, že ošetřující lékaři nedoporučují kontakt s větším počtem lidí. Přestože to některým připadalo zvláštní, nikdo to nepovažoval za důvod k podezření.
Pravda vyplavala na povrch nečekaně. Kirina matka vstoupila do jejího pokoje a nalezla tam panenku – realistickou imitaci novorozeněte známou jako reborn. Tyto panenky bývají natolik detailní, že je využívají terapeuti i sběratelé, ale v Kirině případě se staly nástrojem rozsáhlé manipulace. Když matka zjistila pravdu, okamžitě o ní informovala zbytek rodiny. V tu chvíli začal podvod rychle praskat ve švech.
Kira se následně přiznala a uvedla, že nevěděla, jak celou věc ukončit. Popsala, jak začala s nevinným klamem, který se postupně změnil v komplexní síť lží, z níž nedokázala uniknout. Tvrdila také, že panenka byla natolik realistická, že měla pohyblivé končetiny, měnitelný výraz obličeje a dala se krmit tak, že napodobovala fyziologické projevy jako močení či vyprazdňování. Podle ní nikdo neočekával, že by něco tak propracovaného mohlo být falešné.
Podezření přátel a následné reakce
Jednou z prvních, která začala o Kirině příběhu pochybovat, byla její blízká kamarádka Neave McRobert. Sledovala, jak Kira postupně maže fotografie údajných miminka ze společných chatů a vyhýbá se komunikaci. Přátelům začalo být divné, že nikdo nikdy neslyšel dítě plakat a že Kira nedovoluje nikomu se k němu ani přiblížit. Neustále zdůrazňovala, že dítě je nemocné, má oslabenou imunitu a nedávno bylo v nemocnici na vyšetření.
McRobert uvedla, že se nakonec obrátila přímo na údajného otce dítěte. Ten jí bez váhání potvrdil, že dítě je panenka. V emotivním videozáznamu popsala, jak se všichni v okolí cítili zrazeni. Připomněla, že Kira dokonce napsala otci zprávu, že dítě zemřelo, což situaci posunulo do ještě temnější roviny. Přátelé byli ohromeni tím, jak daleko byla Kira ochotná zajít. Podle McRobert zveřejňovala detailní informace o údajných zdravotních problémech dítěte, psala o srdeční vadě a sdílela falešné snímky z ultrazvuku. Když pak oznámila narození dítěte, všichni se radovali a gratulovali. Šok z odhalení byl proto o to hlubší.
Mohlo by vás zajímat
Po provalení podvodu se na sociálních sítích rozproudila rozsáhlá diskuse o Kirině psychickém stavu i o tom, jak mohla rodinu a přátele uvést v tak závažný omyl. Mnozí ji vyzývají, aby vyhledala odbornou pomoc. Kira sama uvedla, že se snaží pochopit své chování, pracovat na sobě a vrátit se k běžnému životu. Dodala, že lituje ztracené důvěry a že si uvědomuje dopad, jaký její jednání mělo na všechny okolo.
Případ tak zůstává varovným příběhem o tom, jak se malá lež může postupně změnit v kolosální podvod, který zasáhne celé okolí – a jak složité může být přestat, když se člověk dostane do spirály, kterou sám vytvořil.
