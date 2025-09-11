Dnes je čtvrtek 11. září 2025., Svátek má Denisa
11. 9. 2025 – 6:10 | Zpravodajství | Alex Vávra

Dítě rok úředně neexistovalo. Mohl za to spor rodičů
zdroj: Profimedia.cz
V Šanghaji se rozpadlo manželství kvůli zdánlivé maličkosti – jménu dítěte. Spor rodičů o to, jak nazvat svého syna, vedl k tomu, že chlapec byl více než rok bez rodného listu, nemohl být zapsán do evidence ani očkován.

V Šanghaji se rozvinul neobvyklý případ, který vzbudil obrovskou pozornost nejen u místních médií, ale i mezi miliony uživatelů čínských sociálních sítí. Mladý pár, který se oženil v roce 2023 a o rok později se jim narodil zdravý syn, se více než rok nedokázal shodnout na tom, jaké jméno dítě ponese. Spor, který začal jako rodinná hádka, přerostl v právní bitvu, jež nakonec skončila rozvodem a soudním zásahem do základních práv dítěte.

Spor o jméno skončil u soudu

Od okamžiku, kdy se chlapec narodil, se rodiče dostali do patové situace. Každý z nich měl svou jasnou představu o jménu a odmítal ustoupit. Otec i matka navíc od sebe navzájem požadovali originální dokumenty a plné moci, což vedlo jen k dalšímu vyhrocení sporu. Důkazy předložené u soudu ukázaly, že se oba pokusili dítě zaregistrovat samostatně. Navštívili nemocnici každý zvlášť a snažili se prosadit vlastní variantu jména. Úřady však jejich žádosti pokaždé zamítly, protože neodpovídaly oficiálním pravidlům. Výsledkem bylo, že dítě zůstalo „beze jména“ – bez rodného listu, bez možnosti zápisu do rodinné evidence a s odkládaným očkováním.

Dítě zdroj: Profimedia.cz

Soudce během líčení ostře upozornil: „Dítě je starší než jeden rok, ale stále nemá rodný list. Nemůže si zřídit trvalé bydliště a i očkování je problematické.“ Podle soudu šlo o jasné porušení práv dítěte, protože průtahy způsobené osobními spory rodičů znemožňovaly základní kroky, které má každý novorozenec v Číně zajištěny. Soud proto vydal zvláštní „Oznámení o ochraně nezletilého“ a rodičům přikázal, aby ve stanovené lhůtě společně zajistili vystavení rodného listu. Jenže ani to nepřineslo klid. Rodiče se začali hádat o to, kdo bude mít originál dokumentů. Po několika neúspěšných pokusech o smír soud rozhodl, že rodný list bude dočasně uložen u soudu a posléze předán matce, aby mohla dokončit registraci syna.

Veřejné pobouření a varování rodičům

Jakmile se zpráva dostala na čínské sociální sítě, okamžitě se stala virální. Tisíce lidí vyjadřovaly nepochopení i rozhořčení. „Takový pár by vůbec neměl mít děti,“ napsal jeden uživatel. Další přitakával: „Jméno se dá kdykoli změnit. Ale rodiče, kteří dítě ani nezaregistrují, nejsou zodpovědní.“ Pro mnohé se tento případ stal symbolem sobeckosti a tvrdohlavosti, která nakonec nejvíce ublížila dítěti.

Soud v závěru celého řízení připomněl, že děti nesmějí být používány jako rukojmí v citových konfliktech rodičů. Pokud dospělí své neshody přenášejí na potomky, nejde už jen o rodinné drama, ale o porušení zákona i základních lidských práv dítěte. Příběh, který začal jako obyčejná manželská hádka o jméno, se tak proměnil v poučení pro celou společnost. Ukazuje, jak snadno se osobní spory mohou vymknout kontrole, a připomíná, že každý odklad či neochota ustoupit dopadá nejtvrději na ty, kteří se bránit nemohou – na děti.

