V Penny probíhá týden slev, kvůli ovoci a čokoládě se lidé hádají
14. 11. 2025 – 9:53 | Magazín | Anna Pecena
PENNY spustilo akční nabídku od 13. do 19. listopadu 2025 a některé ceny působí skoro neuvěřitelně. Potraviny, drogerie i sezónní zboží padají o desítky procent dolů a zákazníci si odnášejí plné košíky. Podívali jsme se na leták a vytáhli největší bomby týdne.
Nákupní lákadla, která nelze ignorovat
Hned první stránka letáku ukazuje, že Penny se rozhodlo rozjet listopad ve velkém stylu. Čokoládová vajíčka Kinder Surprise klesla na 17,90, tedy téměř o polovinu. Pro všechny, kdo připravují mikulášskou nadílku, jde o trefu do černého. Stejně tak vepřová kýta bez kosti za 84,90 patří mezi akce, kterým se těžko odolává. Cena je natolik příznivá, že ovlivní i ty, kteří přes rok nakupují maso minimálně.
K tomu se přidávají brambůrky Solly za 19,90 a další drobné chuťovky, které tvoří ideální základ víkendových zásob. Z trvanlivých potravin stojí za zmínku Flora máslová příchuť za 79,90 nebo majonéza Hellmann’s za 54,90. A pro děti nechybí ani tematická figurka Santa Claus za 29,90.
Podzimní útok ovoce a zeleniny
Ovocná a zeleninová sekce letos v listopadu zažívá doslova cenové zemětřesení. Mandarinky padají na 39,90 za kilo, borůvky dokonce na 24,90. Ještě výraznější je sleva u arašídů ve skořápce, které vyjdou na pouhých 7,90. Tyto položky už nepůsobí jako běžné akční ceny, ale jako návrat do dávných let.
Brokolice za 19,90, ledový salát za 15,90 či okurka salátová za 19,90 dokazují, že Penny sází na vitaminy ve velkém. K tomu tradiční brambory za 8,90 a celer za 14,90 připomínají, že i česká klasika má tento týden zelenou. Masový sortiment pak vše doplňuje kuřecími stehny za 59,90, vepřovou panenkou za 119,90 nebo krůtí roládou za 139,90.
Velké úklidové a domácí slevy
Ani drogerie letos nezůstává pozadu. Jar v XXL balení klesl na 109,90, Finish tablety do myčky na 279,90 a Somat gel na 74,90. Pro každého, kdo doplňuje zásoby na vánoční úklid, jde o mimořádně výhodné ceny.
Vrchol týdne však přichází s Persilem. Kapsle 60 ks nebo gel o objemu přes čtyři litry stojí 379,90, což z této akce dělá jeden z nejatraktivnějších úlovků sezóny. Rodiče navíc ocení plenky Huggies Extra Care za 189,90, které při dnešních cenách vyniknou opravdu výrazně.
Předvánoční atmosféru pak dokreslují obří plyšáci za 149,90. Ideální volba pro ty, kdo začínají plnit skrýše s vánočními dárky.
Závěr
Listopadová nabídka Penny od 13. do 19. listopadu 2025 jasně ukazuje, že se vyplatí mít leták po ruce. Široký výběr, citelné slevy a příprava na předvánoční shon tvoří kombinaci, která může výrazně ušetřit domácí rozpočet. Nákupní týden, který stojí za pozornost.