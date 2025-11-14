WhatsApp často zahlcuje váš telefon, tenhle postup vám ale pomůže
14. 11. 2025 – 8:58 | Magazín | Žanet Ka
Každá fotka, každé video a tisíce zpráv z WhatsAppu- to všechno se ukládá do vašeho telefonu. Možná právě proto vám už pár týdnů hlásí nedostatek místa. Přitom existuje jednoduchý způsob, jak WhatsApp vyčistit, zrychlit a přitom si zachovat všechny důležité chaty.
WhatsApp patří mezi nejoblíbenější komunikační aplikace na světě, ale stejně jako jiné nástroje, které používáme denně, umí po čase pěkně zaplnit paměť telefonu. Fotky, videa, hlasové zprávy a neustálé chaty mohou během měsíců nebo let narůst na gigabajty dat, aniž by si toho člověk všiml. Výsledkem je zpomalený telefon, chybové hlášky o nedostatku místa a často i zbytečné mazání jiných aplikací. Přitom stačí pár minut správného čištění.
WhatsApp „koš“ nemá
Na internetu se objevují rady, jak „vyprázdnit koš WhatsAppu“, ale je dobré vědět, že aplikace žádný takový koš ve skutečnosti nemá. To, co uživatelé často nazývají „košem“, je ve skutečnosti nástroj pro správu úložiště. WhatsApp totiž ukládá všechny mediální soubory (fotky, videa, dokumenty, hlasové zprávy) přímo do paměti telefonu, kde právě tyto soubory je potřeba čas od času zkontrolovat a vymazat.
Kde najít správu úložiště
- Otevřete WhatsApp.
- Nastavení → Úložiště a data → Spravovat úložiště.
- Zde uvidíte přehled, kolik místa zabírají média a které chaty jsou „největší žrouti“ úložného prostoru.
- Klepnutím můžete procházet jednotlivé soubory, vybrat nepotřebné a smazat je.
Pokud chcete kompletně pročistit aplikaci, doporučuje se také zálohovat chaty (v sekci Chaty → Záloha chatů), než cokoli smažete.
Další způsoby, jak ušetřit místo
- Vypněte automatické stahování médií. V Nastavení → Úložiště a data → Automatické stahování médií lze určit, zda se mají fotky, videa nebo dokumenty stahovat jen při připojení na Wi-Fi, nebo vůbec.
- Vymažte mezipaměť (Android). Na telefonech s Androidem lze v nastavení aplikace (v systémové části Nastavení → Aplikace → WhatsApp) zvolit Vymazat mezipaměť. Smažou se dočasné soubory, nikoli chaty.
- Smažte staré nebo nepotřebné konverzace. Dlouhé skupinové chaty s obrázky a videi bývají největšími viníky.
- Přesuňte zálohy na cloud. WhatsApp nabízí zálohování na Google Drive nebo iCloud, tak pokud máte omezené místo v telefonu, nechte aplikaci ukládat data do cloudu.
Kolik místa WhatsApp skutečně zabírá
Podle dat společnosti Meta může u aktivních uživatelů aplikace zabírat i více než 10 GB prostoru. Zvlášť skupinové chaty s videi či soubory PDF mohou rychle zahlcovat úložiště. Pravidelné čištění tedy není jen kosmetické, ale má přímý vliv na výkon zařízení i výdrž baterie.
Shrnutí
WhatsApp je praktický nástroj, ale neudržovaný se může proměnit ve skrytého žrouta paměti. Pravidelně využívejte funkci Spravovat úložiště, vypněte automatické stahování médií a jednou za čas smažte chaty, které už nepotřebujete. Váš telefon se vám odmění rychlejší odezvou i delší výdrží.