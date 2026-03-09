Po šedesátce do posilovny? Odborníci bourají mýtus, který brzdí tisíce lidí
9. 3. 2026 – 12:39 | Magazín | Anna Pecena
Mnoho lidí je přesvědčeno, že po šedesátce už nemá smysl začínat se silovým tréninkem. Jenže vědci i trenéři říkají pravý opak. Svaly mohou růst v každém věku – a právě ve stáří mohou rozhodnout o tom, zda zůstanete soběstační, nebo odkázaní na pomoc ostatních.
Svaly stárnou rychleji, než si myslíte
Lidské tělo začíná svalovou hmotu ztrácet mnohem dříve, než si většina lidí připouští. Odborníci upozorňují na proces zvaný sarkopenie – postupnou ztrátu svalů spojenou se stárnutím. Už kolem třicátého roku života může člověk přijít o přibližně 3 až 8 procent svalové hmoty každou dekádu. Po šedesátce se tento proces ještě zrychluje.
Důsledky jsou výrazné. Slábnou nejen svaly, ale i schopnost vykonávat běžné činnosti. Například výzkumy ukazují, že až 40 % žen ve věku 55–64 let má problém zvednout zátěž o hmotnosti 4,5 kilogramu. U žen mezi 75 a 84 lety už jde dokonce o 65 %.
A právě tady přichází na scénu silový trénink. Podle odborníků je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak úbytek svalů zpomalit nebo dokonce částečně zvrátit.
Překvapivá pravda: svaly reagují i v 70 letech
Dobrá zpráva zní jednoduše: svaly jsou schopné reagovat na zátěž v jakémkoli věku. Studie z oblasti sportovní vědy potvrzují, že lidský sval si zachovává schopnost růstu a adaptace i ve vyšším věku.
V praxi to znamená, že i člověk, který začne cvičit až po šedesátce, může zlepšit sílu, stabilitu a celkovou fyzickou kondici. Výzkumy navíc ukazují, že pravidelný trénink může seniorům pomoci udržet soběstačnost, což je jeden z klíčových faktorů kvality života ve stáří.
Silový trénink má navíc další výhody. Posilování zlepšuje hustotu kostí, což pomáhá v prevenci osteoporózy, podporuje rovnováhu a může snížit riziko pádů. A právě pády patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací u seniorů.
Česko stárne. A svaly mohou být klíčem ke zdravému stáří
Demografická data ukazují, že populace stárne. V České republice tvoří lidé nad 60 let už zhruba pětinu populace a jejich podíl bude dál růst.
To znamená jediné: otázka aktivního stárnutí bude čím dál důležitější. Odborníci proto stále častěji doporučují, aby lidé ve vyšším věku zařadili do svého režimu pravidelný silový trénink – samozřejmě přizpůsobený jejich zdravotnímu stavu.
Nejde přitom o extrémní posilování. Stačí jednoduché cviky s vlastní vahou, lehké činky nebo odporové gumy. Klíčem je pravidelnost a postupné zvyšování zátěže.
Jedno je jisté: věk sám o sobě není důvodem vzdát se pohybu. Naopak. Právě po šedesátce může být silový trénink jednou z nejlepších investic do zdraví. A někdy dokonce rozhoduje o tom, jestli budete ve stáří stále aktivní – nebo jen přihlížet.