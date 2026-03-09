Největší letecká záhada světa trvá: trosky prokletého letu se opět nenašly
9. 3. 2026 – 12:37 | Zpravodajství | Alex Vávra
Záhada zmizelého letu MH370 zůstává i po více než dvanácti letech nevyřešena. Nejnovější pátrací mise v Indickém oceánu, která stála desítky milionů liber a využila nejmodernější podmořské technologie, skončila bez jediného nálezu. Rodiny obětí se ale stále odmítají vzdát naděje, že trosky letadla jednou budou objeveny.
Záhada, která už více než deset let nedá spát rodinám obětí ani vyšetřovatelům po celém světě, zůstává stále nevyřešena. Ztracený let Malaysia Airlines MH370, který v březnu 2014 zmizel z radarů s 239 lidmi na palubě, se ani po další obrovské pátrací operaci nepodařilo najít. Naděje, že moderní technologie konečně odhalí místo dopadu letadla, se zatím nenaplnily.
Nejnovější mise, do které byly nasazeny špičkové podmořské technologie a technika v hodnotě zhruba 50 milionů liber, skončila bez jediného potvrzeného nálezu. Letoun Boeing 777, který letěl z Kuala Lumpuru do Pekingu, tak zůstává jednou z největších záhad moderního letectví.
Obří pátrání v hlubinách oceánu
Let MH370 zmizel 8. března 2014 krátce po startu z mezinárodního letiště v Kuala Lumpuru. V 1:19 ráno ztratil kontakt s řízením letového provozu nad Jihočínským mořem. Pozdější analýzy ukázaly, že letadlo se odchýlilo od plánované trasy a ještě několik hodin letělo směrem na západ, než definitivně zmizelo. Na palubě bylo 227 cestujících a 12 členů posádky. Letoun přitom nikdy nevyslal nouzový signál, což okamžitě vyvolalo obrovské pátrání napříč několika kontinenty.
Nejnovější operaci vedla britská společnost Ocean Infinity. Její speciální výzkumná loď Armada 7806 zamířila do odlehlé oblasti Indického oceánu přibližně 1 930 kilometrů západně od australského města Perth. Pomocí autonomních podvodních robotů a sonarů s vysokým rozlišením systematicky prohledávala mořské dno.
Celkem bylo během 28 dnů prozkoumáno přibližně 7 571 kilometrů čtverečních oceánského dna. Pátrání ale komplikovalo špatné počasí a silné vlny. Druhá fáze operace skončila 23. ledna a vyšetřovatelé potvrdili, že se nepodařilo najít žádné nové stopy po letadle.
Celá mise probíhala podle dohody nenajdeš – neplatí se. Společnost Ocean Infinity by získala odměnu přibližně 1,6 miliardy korun pouze v případě, že by trosky letounu skutečně objevila.
Rodiny se nevzdávají naděje
Navzdory dalšímu zklamání rodiny obětí odmítají připustit, že by pátrání definitivně skončilo. Organizace Voice370, která zastupuje příbuzné cestujících a členů posádky, vyzvala malajsijskou vládu, aby smlouvu s Ocean Infinity prodloužila a umožnila pokračování hledání.
Podle nich by bylo možné pátrání rychle obnovit jednoduchým prodloužením stávající dohody. Obávají se však, že pokud se operace nepodaří obnovit včas, bude nutné čekat až do června. Na jižní polokouli se totiž blíží zimní období, které přináší mnohem horší podmínky na moři. Od zmizení letadla bylo nalezeno jen 33 úlomků, které byly potvrzeny nebo jsou považovány za části letounu. Ty se objevily na pobřeží tisíce kilometrů od pravděpodobného místa havárie, například na ostrově La Réunion, na Mauriciu, Madagaskaru, v Tanzanii nebo v Jihoafrické republice.
Experti se domnívají, že trosky byly unášeny oceánskými proudy přes celý Indický oceán z oblasti, kde se letoun pravděpodobně zřítil západně od Austrálie. Analýza některých fragmentů naznačuje, že letadlo mohlo dopadnout do moře nekontrolovaným pádem.
Vyšetřování malajsijských úřadů z roku 2018 nedokázalo přesně určit, co se na palubě stalo. Zpráva ale uvedla, že letoun byl během letu zřejmě manuálně odkloněn z původní trasy. Vyšetřovatelé nevyloučili ani možnost zásahu třetí osoby, zároveň však nenašli důkazy o technické poruše ani o tom, že by pilot letadlo úmyslně zřítil.
Po více než dvanácti letech tak stále zůstává otevřená otázka, která dodnes fascinuje svět: kde přesně skončil let MH370 a co se během osudného letu skutečně odehrálo. Rodiny obětí přitom stále doufají, že odpověď jednou přinese právě oceán, který zatím své tajemství neprozradil.