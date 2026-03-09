Jsme o měsíc napřed, hlásí meteorologové. Počasí se bude i tento týden zcela vymykat
9. 3. 2026 – 13:05 | Magazín | BS
Teploty po celý další týden budou podle odborníků z ČHMÚ zcela mimo průměr a můžeme se těšit prakticky na poloviční léto.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu představili předpověď počasí pro právě začínající týden. Můžeme se těšit na situaci vcelku odpovídající začátku jara, jenže o měsíc vedle. Teploty totiž odpovídají spíše dubnu.
„I v příštím týdnu dubnové počasí. Teploty nás čekají stále nadprůměrné. Denní odchylka maximálních teplot v nejteplejších dnech může být ale ještě větší (i okolo +8 °C proti normálu). Tyto teploty (až 17 °C) budou tak odpovídat spíše druhé polovině dubna,“ vysvětlují odborníci na sociální síti.
Obloha se ale trochu zatáhne a iluze léta tak nebude zcela kompletní: „V příštím týdnu nečekáme už dominující slunečno, navíc se bude stále v atmosféře nejen nad střední Evropou vyskytovat saharský prach. Tlaková výše nad východní Evropou, která nás ovlivňuje ještě nyní v neděli, ztratí na počasí u nás vliv. Naopak se k nám postupně ze západní Evropy bude rozšiřovat brázda nízkého tlaku vzduchu,“ pokračují.
„Počasí bude tedy celkově spíše variabilnější. Začnou se místy objevovat i srážky, nejčastěji ve formě přeháněk,“ dodávají.
Předpovědi odpovídá i týdenní výhled na stránkách ČHMÚ: Teplotní graf je rovný, jak když střelí – přes den bychom až do příštího víkendu měli vídat teploty okolo 14 °C. Pomalu se oteplují i noci: V průběhu týdne se bude rtuť držet nad nulou a příští víkend vystoupá až ke 4 °C.
