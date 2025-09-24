Dnes je středa 24. září 2025., Svátek má Jaromír
Plavání za hubičku: Senioři objevili trik, jak se dostat do bazénu skoro zadarmo

24. 9. 2025 – 13:25 | Zprávy | Anna Pecena

senioři v bazénuzdroj: AI DALL-e
Bazén a fitness centrum už dávno nejsou jen pro mladé. Česká města a sportoviště totiž nabízejí speciální seniorské tarify, které vám umožní udržet se v kondici bez toho, aby vám peněženka krvácela. Kdo ví, kdy a jak na tyto slevy sáhnout, ušetří stovky korun měsíčně.

Bazén levnější než kafe? Ano, pro seniory!

Mnohá města si uvědomují, že pohyb je pro starší generaci nejen radostí, ale i prevencí nemocí. Proto se rozjíždí programy, kde mají důchodci výrazně levnější vstupné do bazénů a fitness center.

Například v Brně nabízí městské koupaliště za zvýhodněnou cenu hodinové plavání pro seniory.  V Ostravě zase mohou starší lidé využít tzv. „seniorská plavání“ – speciální dopolední časy s nižším vstupným, aby se vyhnuli náporu školáků a sportovců.

Ceny? Zatímco běžný návštěvník zaplatí za hodinu kolem 120 korun, senior si může zaplavat i za polovinu. A pokud využije permanentku, vyjde ho jedna návštěva třeba jen na 40 korun.

Fitness centra: Tajný trumf pro aktivní důchodce

Nemusí jít jen o bazény. Fitness centra čím dál častěji přicházejí s programy „Senior fit“, kde kombinují lehčí cvičení, rehabilitační pomůcky a hlavně snížené ceny.

Některá centra umožňují vstup do dopoledních hodin s výraznou slevou – ideální pro ty, kteří si mohou dovolit cvičit mimo špičku. Ušetříte tím klidně třetinu běžného poplatku za vstup. A pokud se přihlásíte do kurzů organizovaných městem či krajem, je možné, že cvičení budete mít úplně zdarma – hrazené z dotačních programů na podporu zdraví seniorů.

Jak na to, aby vás sleva neminula

  1. Ptejte se přímo na recepci – ne všechna sportoviště seniorské tarify aktivně propagují.

  2. Hledejte dopolední časy – právě tehdy bývají vstupy nejlevnější.

  3. Zvažte permanentku – u seniorů je cena jedné lekce nejnižší při pravidelném využívání.

  4. Sledujte městské programy – řada radnic dotuje sport pro seniory, a to nejen plavání, ale i jógu nebo posilovnu.

Závěr

Nejde o drobnou úsporu, ale o stovky korun měsíčně. Pokud pravidelně chodíte do bazénu nebo cvičíte, seniorské tarify vám dokážou snížit výdaje na minimum. A navíc – investujete do zdraví. Tak proč platit plnou cenu, když můžete mít kondici i zábavu skoro za hubičku?

Tagy:
plavání bazén vyhody slevy senioři
Zdroje:
bazenyluzaky.starez.cz, sareza.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

