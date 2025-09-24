Plavání za hubičku: Senioři objevili trik, jak se dostat do bazénu skoro zadarmo
24. 9. 2025 – 13:25 | Zprávy | Anna Pecena
Bazén a fitness centrum už dávno nejsou jen pro mladé. Česká města a sportoviště totiž nabízejí speciální seniorské tarify, které vám umožní udržet se v kondici bez toho, aby vám peněženka krvácela. Kdo ví, kdy a jak na tyto slevy sáhnout, ušetří stovky korun měsíčně.
Bazén levnější než kafe? Ano, pro seniory!
Mnohá města si uvědomují, že pohyb je pro starší generaci nejen radostí, ale i prevencí nemocí. Proto se rozjíždí programy, kde mají důchodci výrazně levnější vstupné do bazénů a fitness center.
Například v Brně nabízí městské koupaliště za zvýhodněnou cenu hodinové plavání pro seniory. V Ostravě zase mohou starší lidé využít tzv. „seniorská plavání“ – speciální dopolední časy s nižším vstupným, aby se vyhnuli náporu školáků a sportovců.
Ceny? Zatímco běžný návštěvník zaplatí za hodinu kolem 120 korun, senior si může zaplavat i za polovinu. A pokud využije permanentku, vyjde ho jedna návštěva třeba jen na 40 korun.
Fitness centra: Tajný trumf pro aktivní důchodce
Nemusí jít jen o bazény. Fitness centra čím dál častěji přicházejí s programy „Senior fit“, kde kombinují lehčí cvičení, rehabilitační pomůcky a hlavně snížené ceny.
Některá centra umožňují vstup do dopoledních hodin s výraznou slevou – ideální pro ty, kteří si mohou dovolit cvičit mimo špičku. Ušetříte tím klidně třetinu běžného poplatku za vstup. A pokud se přihlásíte do kurzů organizovaných městem či krajem, je možné, že cvičení budete mít úplně zdarma – hrazené z dotačních programů na podporu zdraví seniorů.
Jak na to, aby vás sleva neminula
-
Ptejte se přímo na recepci – ne všechna sportoviště seniorské tarify aktivně propagují.
-
Hledejte dopolední časy – právě tehdy bývají vstupy nejlevnější.
-
Zvažte permanentku – u seniorů je cena jedné lekce nejnižší při pravidelném využívání.
-
Sledujte městské programy – řada radnic dotuje sport pro seniory, a to nejen plavání, ale i jógu nebo posilovnu.
Závěr
Nejde o drobnou úsporu, ale o stovky korun měsíčně. Pokud pravidelně chodíte do bazénu nebo cvičíte, seniorské tarify vám dokážou snížit výdaje na minimum. A navíc – investujete do zdraví. Tak proč platit plnou cenu, když můžete mít kondici i zábavu skoro za hubičku?