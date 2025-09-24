Bez Číny je Rusko ničím, Putin se bojí přímých jednání, prohlásil Zelenskyj
24. 9. 2025 – 12:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, ruský vůdce Vladimir Putin se bojí přímých jednání a chce pokračovat ve válce, prohlásil podle médií ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině.
Čína by podle Zelenského mohla vyvinout tlak na Rusko, aby ukončilo válku, kterou již tři a půl roku vede proti jeho zemi.
"Zde (v RB OSN) je také představitel Číny, mocné země, na které je Rusko nyní úplně závislé," řekl podle serveru BBC News. "Jestli Čína skutečně chce ukončit tuto válku, mohla by přimět Moskvu ukončit invazi. Bez Číny je putinovské Rusko ničím," prohlásil ukrajinský prezident.
Peking důsledně popírá, že by poskytoval vojenskou pomoc Moskvě, a snaží se prezentovat jako nezúčastněný zprostředkovatel, připravený pomoci k urovnání konfliktu, poznamenal portál. Zároveň ovšem od začátku ruské války na Ukrajině zesílily obchodní vazby obou zemí a Rusko je v důsledku západních sankcí stále více závislé na dodávkách zboží a technologií z Číny. Prodej ropy do Číny či do Indie také například podle amerického ministerstva financí zajišťuje Moskvě prostředky k financování války.
Zelenskyj rovněž v RB OSN obvinil Putina, že se bojí přímých jednání s Ukrajinou a v zahraničí se objevuje jen proto, aby získal čas a pokračoval v bojích. "Ruský zástupce (v RB OSN) je zde přítomen, ale samozřejmě není tím, kdo skutečně rozhoduje. Ten se bojí usednout tváří tvář s Ukrajinou a světem a otevřeně přiznat, že chce jen válku. Zato Putin vysílá delegace, které nedokáží a nechtějí zastavit krveprolití. Když se objeví v zahraničí, v Pekingu či jinde, tak jen proto, aby získal čas na zabíjení, zatímco předstírá, že usiluje o diplomacii," prohlásil.
Ukrajinský prezident později před novináři řekl, že Rusko vysílá drony do vzdušného prostoru členských zemí NATO, aby prozkoumalo tamní systémy protivzdušné obrany, nalezlo jejich slabiny a zjistilo, nakolik je Evropa připravena.
Přepis Zelenského vystoupení zveřejnila prezidentská kancelář.