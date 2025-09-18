Jak společensky odvážné by měly být koktejlky s ohledem na věk?
18. 9. 2025 – 8:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vypasovaná silueta jim jen přidává na svůdnosti, a přesto si koktejlové šaty uchovávají svůj společenský dekor. Když jim Dior vdechnul legendární úzký pas a postavil je na piedestal ženské elegance, zrodila se ikona, která dodnes hraje prim. Dnešní koktejlky se umí tvářit jako „good girl“ na business party i jako „femme fatale“ při večerním drinku – stačí jen správné doplňky a pár šik módních triků. A když si v každém věku zachováte glanc, neuděláte s nimi krok vedle – ať je vám třicet, padesát nebo sedmdesát.
Koktejlky jsou jako malý černý zázrak šatníku – instantní glamour v jednom doušku. Vznikly ve 20. letech, kdy ženy odhodily korzety a v lesku třpytek tančily charleston až do rána. Christian Dior jim po válce dal legendární New Look s vosím pasem a rozevlátou sukní a proměnil je v uniformu večerních salónů. V 50. a 60. letech je proslavily hvězdy stříbrného plátna, od Audrey Hepburn po Grace Kelly, které z koktejlek udělaly symbol sofistikovaného luxusu. Sedmdesátky a devadesátky s nimi experimentovaly – mini, maxi, ramenní vycpávky i minimalistický šik. Dnes návrháři míchají hedvábí, samet a průsvity s architektonickými střihy, takže koktejlky umí být jak decentní ikona na business party, tak fashion statement pro noc, kdy se svět točí jen kolem vás.