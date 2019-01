Pád lávky v Troji: Dva ze čtyř zraněných dostali odškodnění

18:30 Prezident Miloš Zeman přijal dnes na Pražském hradě čínského velvyslance Čang Ťien-mina a dva představitele čínské komunikační firmy Huawei . Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před výrobky Huawei varoval v prosinci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj představují bezpečnostní riziko. Firma se proti varování ohradila, Zeman dříve tvrzení úřadu bagatelizoval.

17:50 Nový rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) Jindřich Vybíral dnes převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana. Osmapadesátiletý Vybíral nastoupí do čela školy od pátku. Nahradí Jindřicha Smetanu, jehož druhé volební období končí dnes. Funkční období rektora je čtyřleté, Vybíral by měl stát v čele školy do roku 2023.

17:15 Starostové Letňan a Kbel jsou rozčarováni z toho, že o záměru výstavby vládní čtvrti v Letňanech se jedná bez nich. V příštím týdnu se kvůli možné výstavbě chtějí sejít se starosty dalších dotčených městských částí, tedy se starosty Prahy 9 a Čakovic, s nimiž budou řešit možné dopady na severovýchodní část Prahy. Sdělili to starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO) a starosta sousedních Kbel Pavel Žďárský (za Kbely náš domov).

16:59 Česká vláda je jednoznačně proti úmyslu Evropské komise, která navrhuje státům EU postupně začít o daňových záležitostech rozhodovat většinovým hlasováním místo nynější jednomyslnosti. Při dnešních sněmovních interpelacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Považuje to mimo jiné za ohrožení české ekonomiky. Nesouhlasně se vyjádřila již dříve i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

16:40 Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek obvinil vládu v Kyjevě, že se hrubě vměšuje do věcí pravoslavné církve na Ukrajině , kde se nově vytvořená národní církev vymanila ze staletého podřízení moskevskému patriarchátu.

16:15 Nová úřednická čtvrť, která by mohla vzniknout v pražských Letňanech, by z oblasti udělala prémiovou lokalitu typu Karlína nebo Smíchova, které patří mezi nejdražší v metropoli. V případě její výstavby by zcela jistě následoval skokový růst cen nemovitostí k prodeji i pronájmu v jejím okolí. Vyplývá to z dnešních vyjádření zástupců realitního trhu a analytiků na dotaz ČTK. Odborníci připomínají, že podobné čtvrti už existují i v dalších evropských městech.

16:00 Při úterní nehodě dvou člunů s uprchlíky se u pobřeží východoafrického státu Džibutsko utopilo nejméně 52 lidí. Bilanci ve čtvrtek aktualizovala Mezinárodní organizace pro migraci. Kolik lidí bylo na plavidlech, která směřovala do Jemenu, není jasné. Počet mrtvých bude patrně stoupat, pohřešují se desítky lidí. Zachránit se podařilo 15 osob.

15:45 Odcházející soudce Ústavního soudu Jan Musil souhlasí s tím, aby ho nahradil prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Musil to ve čtvrtek řekl novinářům poté, co předal prezidentu Miloši Zemanovi svou rezignaci. O tom, že Zeman na volné místo navrhne Gerlocha, mluvil ve středu po schůzce ústavních činitelů na Hradě předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

14:59 Město zatím nedosáhlo dohody s vládou ohledně využití pozemků v Letňanech. Kromě splnění dalších podmínek magistrátu bude také záležet na tom, co bude chtít stát udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Novinářům to ve čtvrtek řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Primátor Andrej Babiš (ANO) chce na městské pozemky v Letňanech do nového areálu umístit 10 tisíc úředníků, magistrát tam kromě toho požaduje nemocnici a byty.

14:20 Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 45,3 miliardy Kč více, než do něj odvedla. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 56 miliard Kč.

13:31 Přípravné třídy základních škol by se opět mohly otevřít i dětem, které by měly odklad povinné školní docházky kvůli věku, neboť dosáhnou šesti let od září do prosince. Senát ve čtvrtek tuto poslaneckou úpravu školského zákona schválil. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

13:19 Poslanci Evropského parlamentu se ve čtvrtek usnesli, že až do vypsání svobodných a demokratických voleb uznávají Juana Guaidóa jako legitimního prezidenta Venezuely . Členské země unie a také instituce bloku europoslanci vyzvali ke stejnému kroku.

12:39 Tempo růstu hrubého domácího produktu eurozóny v loňském roce zpomalilo na 1,8 procenta z předloňských 2,3 procenta. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat.

12:28 Britská vláda v následujících dnech vypracuje návrhy řešení sporu kolem režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu a předloží je Evropské unii. V rozhovoru s BBC to dnes řekl britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Podle něj je nyní ještě příliš brzy říci, zda bude potřeba odchod Spojeného království z Unie odložit.

11:51 Na Slovensko bylo dovezeno 300 kilogramů masa z jatek v Polsku, kde se porážely nemocné krávy. Maso skončilo v restauracích a školních jídelnách, řekla ve čtvrtek slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná. Slovenská státní veterinární a potravinová správa již ve středu informovala, že zmiňované maso odebrali tři podnikatelé na východě Slovenska.

11:40 Senát uzákonil 8. říjen Památným dnem sokolstva. Schválil ve čtvrtek poslaneckou novelu o státních svátcích, která toto datum řadí mezi významné české dny. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

11:20 Pražský vrchní soud ve čtvrtek potvrdil vinu 13 obžalovaných v případu zmanipulovaných elektronických losování veřejných zakázek. Několika obviněným zrušil či snížil původně uložené peněžité tresty, jinak rozsudek Městského soudu v Praze potvrdil. Rozhodnutí je pravomocné. Aktéři kauzy tak z procesu vyšli s ročními až tříletými podmínkami, zároveň ale také s povinností zaplatit státu částky v řádu milionů korun.

11:01 Celkový objem nových hypoték a půjček na bydlení loni meziročně vzrostl o 15 miliard na rekordních 232 miliard korun. Nové hypotéky z toho činily 187 miliard, o rok dříve to bylo 174 miliard Kč. Uvedla to ve čtvrtek Česká národní banka. Podle ní se tak nenaplnily pesimistické předpovědi o výrazném propadu trhu s hypotékami.

10:49 Výdaje vládních institucí v roce 2017 činily 1,966 bilionu korun, tedy o 84 miliard korun více než v předchozím roce. To odpovídá 40 procentům hrubého domácího produktu (HDP). Na čtvrteční tiskové konferenci o tom informovali zástupci Českého statistického úřadu. Podle dat z roku 2016 byl podíl výdajů na HDP pod průměrem EU