Ovlivňování médií a zneužívání moci nelze tolerovat, říká soudkyně, co zrušila platnost voleb

Ministerstvo vnitra připraví zákon, který upraví situaci pro případ tzv. tvrdého brexitu bez dohody mezi EU a Velkou Británií. Ostatní ministerstva by měla během tohoto týdne připravit paragrafy, které by upravily potřebnou problematiku z jejich hlediska. Kabinet se bude předpisem zabývat 7. ledna a prosadit by ho chtěl do 29. března, kdy má Británie opustit unii, řekl po pondělním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO).