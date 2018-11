Komu patří mandát zastupitele? Hnutí ANO je chce po vzbouřencích zpátky, podle soudu straně nepatří

13:30

Pražský městský soud rozhodl o všech 25 stížnostech na říjnové volby do zastupitelstev v hlavním městě. Vyhověl, respektive částečně vyhověl pouze třem z nich. Vyplývá to z usnesení soudu, která byla vyvěšena na úřední desce. Do vypořádání stížností na volby nemohli starostové městských částí, kterých se stížnosti týkaly, svolat ustavující zasedání zastupitelstva.