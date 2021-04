Otevřou se školy a některé obchody. Mluví se o odvolání Blatného a Plagy, ti o tom nic neví

Vláda v reakci na zpomalování epidemie koronaviru pustí od příštího pondělí část žáků zpátky do škol a umožní otevření některých obchodů a také farmářských trhů a zoologických zahrad.

Od 12. dubna kabinet počítá i s ukončením nouzového stavu, skončí zákaz cest mezi okresy. Postup očkování během Velikonoc zpomalil. Ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný odmítli spekulace o svém odvolání.

Začne střídavá výuka, otevřou se některé obchody

Od 12. dubna se do škol začnou vracet ve střídavé výuce žáci prvního stupně základních škol, do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou přitom muset používat roušky, schválila vláda. Zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo budou kvůli síle epidemie některé prozatím vyňaty, by mělo ministerstvo zdravotnictví oznámit ve středu podle aktuálního počtu nově nakažených. O týden později než 12. dubna se zřejmě začnou otevírat školy v okrese Zlín, uvedl Blatný.

Ministerstvo školství má u Správy státních hmotných rezerv (SSHR) rezervováno 12,6 milionu roušek, správa má zajistit i nákup testů na koronavirus do konce školního roku. Ve školách se budou používat dvakrát týdně. Dříve koupené testy pro školáky dnes začali do krajů rozvážet hasiči. Jejich vyskladnění komplikovalo chladné počasí, ve dvou ze čtyř skladů SSHR distribuce začala až odpoledne.

Zároveň s částečným otevřením škol příští pondělí mohou znovu začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví a v omezeném režimu také farmářské trhy. Zoologické a botanické zahrady mohou ve stejný den obnovit provoz ve venkovních prostorech. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR i zoologické zahrady rozhodnutí kabinetu vítají, epidemiolog Petr Smejkal ale upozornil, že s jeho Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES) změnu otevírání obchodů a služeb nikdo nekonzultoval. Právě Mezioborová skupina pro epidemické situace před tím, aby se otevření škol považovalo za signál k většímu rozvolňování varovala ve stanovisku před Velikonocemi. Připomněla to viroložka Ruth Tachezy.

Koncem dubna by se mohly znovu začít otevírat provozovny služeb nebo zahrádky restaurací, řekl vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Potvrdil také, že vláda už nebude žádat prodloužení nouzového stavu, na který se váže většina vládních opatření proti šíření nemoci covid-19. Od 12. dubna tak přestane platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení, venku se bude moci potkat 20 a uvnitř deset lidí, oznámil Blatný. Uvedl také, že se zlepšením situace bude možné otevřít některé služby pro otestované zákazníky, například kadeřnictví.

Konec dvou ministrů?

Plaga i Blatný se na žádném dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem nedozvěděli, že by měli skončit ve vládě, jak informovala některá média. Oba po zasedání kabinetu novinářům řekli, že se na zasedáních o tématu personálních změn v kabinetu vůbec nemluvilo. Sami se na záležitost Babiše také neptali. Setrvání Plagy v čele ministerstva podpořili rektoři, Unie školských asociací a další odborné instituce.

CNN Prima News a server iDNES.cz dnes informovaly, že ve středu skončí ve funkci ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga. Po Blatném má podle obou médií na pozici ministra nastoupit ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Plagu by podle serverů mohl nahradit poslanec za hnutí ANO Karel Rais. Arenberger, Rais ani premiér Andrej Babiš na dotazy ČTK dnes nereagovali.

Podle Rady vysokých škol je třeba ocenit otevřený přístup ministerstva školství k řešení problémů spojených se současnou pandemickou situací. „Změna na postu ministra by mohla negativně ovlivnit rychlé a bezpečné obnovení výuky, bez něhož se dostane školství v ČR do opravdu krizové situace,“ napsala ČTK ředitelka Agentury Rady vysokých škol Maja Štěrbová. Výměna ministra by podle rady nyní nebyla systémová ani racionální.

Unie školských asociací hodnotí Plagu jako politika, který s odbornou veřejností komunikuje, naslouchá jí a společně se svým týmem hledá ta nejvhodnější řešení, která vyhoví požadavkům na dodržení hygienicko-epidemiologických opatření tak, aby školství získalo postupně opět klid a stabilizaci. „Každá výměna ministra znamená ztrátu času, což si podle našeho názoru v současné vypjaté situaci nemůžeme dovolit,“ píše se v dopise podepsaném předsedou unie Jiřím Zajíčkem.

Podle neziskových organizací by náhlá změna ministra školství v době, kdy je nutná stabilita, byla nezodpovědná, uvedly organizace EDUin, Eduzměna, Učitelská platforma, ČRDM, Učitel naživo, Otevřeno a Výluka. České školství podle nich potřebuje stabilitu a naslouchání odborníkům, nikoliv výměnu ministra. „Náhlou výměnu ministra v době, kdy české školství potřebuje především stabilitu a předvídatelnost, považujeme za nezodpovědný krok,“ uvedly organizace.