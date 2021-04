Představitel EMA: Je spojitost mezi AstraZenekou a trombózami. Podle WHO přínos vakcíny převažuje nad riziky

Podle šéfa vakcinační strategie Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) existuje spojitost mezi vakcínou od firmy AstraZeneca a případy trombózy.

Marco Cavaleri, který v EMA vede tým zajišťující schvalování vakcín, to dnes řekl italskému deníku Il Messaggero. Nicméně také dodal, že poměr rizika a přínosu vakcíny je stále ve prospěch očkovacího přípravku. Mluvčí agentury odpoledne uvedla, že EMA své oficiální stanovisko vydá v následujících dnech.

„Je stále obtížnější tvrdit, že neexistuje žádná souvislost mezi vakcínou AstraZeneky a velmi vzácnými případy neobvyklých krevních sraženin,“ prohlásil Cavaleri. „Podle mého názoru můžeme nyní říci, že je jasné, že tam spojitost s vakcínou je. Co přesně tuto reakci způsobuje, ale zatím nevíme,“ dodal. Cavaleri hovořil o vyšetřování případů trombóz, které se vyskytly u lidí pod 55 let, zejména u žen.

Uvedl také, že hodnocení a vyšetřování případů je stále „daleko od dokončení“ a že tento týden EMA poskytne „předběžné vyjádření“. Nebude ale zatím zřejmě schopna upřesnit věkové kategorie, v nichž se očkování nedoporučuje, jako to už udělaly některé země.

Rizika očkovací látky AstraZeneky nyní zkoumá výbor EMA, zatím však zatím nevyvodil závěry. Výsledky revize by se veřejnost měla dozvědět hned, jak bude posudek hotový, uvedla dnes v Amsterodamu mluvčí agentury, podle které lze tiskovou konferenci očekávat 7. či 8. dubna.

Vakcínu, kterou vyvinula švédsko-britská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, schválila pro nouzové použití k očkování proti covidu-19 Evropská komise na základě doporučení EMA 29. ledna.

V polovině března zhruba polovina zemí EU pozastavila očkování touto vakcínou (nebo některou z jejích šarží) kvůli podezřelým ojedinělým úmrtím po očkování na následky krevních sraženin. Většina zemí očkování opět obnovila poté, co 18. března EMA uvedla, že vakcína firmy AstraZeneca je bezpečná a její používání nezvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Některé země ale nakonec omezily očkování touto látkou pro některé věkové kategorie, například Nizozemsko a Německo ji používají jen pro osoby starší 60 let.

Vakcínou AstraZeneky se očkuje i v Česku, které používání tohoto přípravku nepozastavilo ani neomezilo. Český lékový ústav dnes uvedl, že s doporučením počká na rozhodnutí EMA. Podle ústavu zatím nejsou k dispozici data, která by ukazovala, že je očkování touto vakcínou nutné přerušit. Na oficiální závěry chce počkat i české ministerstvo zdravotnictví.

WHO: Přínos preparátu převažuje nad riziky

Světová zdravotnická organizace (WHO) neočekává, že vzniknou důvody k tomu, aby měnila své stanovisko k vakcíně proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca. Přínos tohoto preparátu podle organizace převažuje nad riziky. Dnes to podle agentury Reuters řekl Rogerio Gaspar, ředitel odboru regulace a prekvalifikace WHO.

Gaspar řekl, že ve světle zpráv o vzniku krevních sraženin u lidí, kteří tuto vakcínu dostali, studuje WHO dostupná data. Nejnovější posudek podle něho bude mít organizace hotový ve středu nebo ve čtvrtek. Nemyslí si však, že by WHO měnila stanovisko, že přínosy očkování AstraZenekou převažují nad riziky.

Český lékový ústav počká na rozhodnutí výboru Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), který v těchto dnech hodnotí rizika vakcíny od firmy AstraZeneca. Podle ústavu zatím nejsou k dispozici data, která by ukazovala, že je očkování touto vakcínou nutné přerušit. ČTK to napsala Klára Brunclíková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je procento nežádoucích účinků velmi malé. Ministr Blatný připomněl, že ve Velké Británii podali 18 milionů těchto vakcín a z toho 30 lidí mělo krevní sraženiny. „Nemyslím si, že by takto nízké procento nežádoucích účinků mělo vést k tomu, aby Česká republika nebo i jiné země zásadně změnily postoj k této látce,“ uvedl Blatný. Podle něj i vedení EMA uvedlo, že přínos, který vakcína má k záchraně lidských životů převažuje.

Vakcínou od AstraZeneky se v těchto dnech zabývá výbor pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC), kterého se účastní i zástupci tuzemského lékového ústavu. „S konkrétními závěry je třeba vyčkat na rozhodnutí výboru, nadále však platí, že nejsou k dispozici data, která by ukazovala, že by očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca mělo být přerušeno,“ uvedla Brunclíková.

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje dnešní vyjádření šéfa vakcinační strategie za oficiální stanovisko EMA. „Počkáme na případné další oficiální závěry, kterými se – stejně jako dosud – budeme řídit,“ napsala ČTK mluvčí ministerstva Barbora Peterová.