Začala distribuce testů pro školy, zatím jen z jednoho skladu

Distribuce testů na koronavirus pro školy zatím dnes kvůli počasí začala pouze z jednoho ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR), ze Štítiny na Opavsku. Novinářům to dnes ve skladu SSHR v Sedlčanech řekl předseda správy Pavel Švagr. Výrobce testů podle něj požaduje, aby byly přepravovány nebo skladovány v prostředí od čtyř do 30 stupňů Celsia.

Podle původního plánu měli hasiči dnes ráno začít rozvážet ze čtyř skladů SSHR 4,1 milionu testů pro školy do krajských distribučních center. Zatím se ale začalo pouze ve Slezsku, odkud zamíří zhruba 1,5 milionu testů do východní části země.

Testy jsou určeny pro pedagogické pracovníky, nepedagogické zaměstnance, děti, žáky a studenty, u kterých je předpoklad, že by se účastnili prezenčního vzdělávání.

Do škol v aktuální zavážce zamíří zbylých 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu dosud dodaných testů od společnosti Singclean. Oboje testy jsou vyrobeny v Číně, celkem půjde podle Švagra o 466 palet.

„Předpokládáme, že na školách by se měly ty testy objevit během středy,“ uvedl dnes Švagr. Ministerstvo školství má mít podle dřívějších informací v první fázi prostřednictvím SSHR k dispozici zhruba 7,6 milionu testů.

Snahou ministerstva školství podle něj je, aby do jedné školy zamířil vždy jen jeden druh testů. Uvedl, že do konkrétních krajů proto poputuje v převážně většině pouze jeden druh testů, výjimkou bude pouze Kraj Vysočina, kam se dodá mix obou testů. Zbylých 3,5 milionu testů Singclean má společnost Masanta dodat do Česka do 12. dubna.

Nákupem dalších testů do škol by se dnes podle informací ČTK měla zabývat vláda - schválit by mohla nákup dalších 13 až 15 milionů testů. Pokud by ale v neděli v Česku skončil nouzový stav, bude mít správa rezerv na výběrové řízení jen několik dní. Švagr dnes naznačil, že SSHR by v takovém případě zřejmě vypsala už standardní tendr podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Pokud dnes vláda přijde na svém jednání s úkolem, abychom nakoupili další například antigenní testy pro školství, tak už budeme pracovat pomocí dynamického nákupního systému, to znamená podle jedné formy zákona o zadávání veřejných zakázek. Dá se předpokládat, že samozřejmě ta organizace, příprava a dodací lhůty bude v řádu týdnů, nikoliv v řádu dnů, jako když jsme ty nákupy organizovali v době nouzového stavu,“ uvedl předseda SSHR.

Odborníci: Testy nejsou spolehlivé

Vláda pro testování žáků v únoru vybrala antigenní testy Lepu, u kterých se odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy. Někteří odborníci ale poukazují na to, že nejsou spolehlivé. Ministerstvo vnitra objednalo 3,6 milionu testů. Testy dodala firma Tardigrad International Consulting, jejíž výběr vzbudil pochybnosti.

SSHR nyní poptávala další milion testů pro státní zaměstnance, na základě nižší ceny podle Švagra nakonec zvolila testy Singclean. Dodány by měly být do konce tohoto týdne. „Nakupujeme za stejnou cenu jako pro školství, to je 32 korun za test. Pro zajímavost, nejnižší cena, kterou jsme měli od distributora značky Lepu, byla kolem 40 korun,“ uvedl dnes Švagr.

První zásilka dorazila do Česka 27. února. Část těchto testů má být použita ve státní správě. O pořízení pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol pak vláda rozhodla v půli března. Do tendru se přihlásilo 47 firem, nejnižší nabídku podala společnost Masanta.

Plán na návrat dětí do škol, který minulý týden zveřejnila ministerstva zdravotnictví a školství, projedná dnes vláda. Od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by měli chodit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě po týdnu učit na dálku a ve škole.