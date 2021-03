Podle Plagy by se školy mohly otevřít 12. dubna, jasno by mělo být do Velikonoc

Rozhodnutí o částečném návratu žáků do škol by podle ministra školství Roberta Plagy mělo padnout do Velikonoc, pokud by se školy mohly s ohledem na vývoj epidemické situace znovu otevřít 12. dubna.

V úvahách je i 19. duben, řekl dnes ministr Plaga poslancům. Školy by v každém případě měly být informovány týden předem, podotkl. Rozhodnutí bude podle ministra záležet stanovisku hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Zpravodajství Šéf Správy hmotných rezerv: Vybrat seznam možných testů pro školy musí Blatný Prioritami ministerstva školství jsou otevření škol pro nejmladší žáky a praktická výuka na středních a vysokých školách. Ministerstvo by chtělo umožnit třeba i konzultace ve skupinách po šesti studentech pro nejvyšší ročníky základních a středních škol nebo střídání prezenční a distanční výuky pro třídy prvního stupně základních škol. Třídy prvního stupně základních škol by se po znovuotevření měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. „Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole),“ uvedl ministr. Plaga poukázal na výsledky studie Centra pro modelování biologických a sociálních procesů (BISOP), podle kterých mohou týdenní rotace tříd prvního stupně snížit šíření nákazy covidu-19 zhruba o 88 procent proti běžnému stavu. S dalšími režimovými opatřeními by měl být efekt ještě větší. To by podle Plagy mělo vytvořit prostor i pro obnovení praktické výuky ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Mateřské školy se podle ministra v první fázi otevřou nejprve pro povinné předškolní vzdělávání nejstarších dětí. Výuku by měly absolvovat ve skupinách maximálně po 15 dětech. Podle ministra se to týká zhruba 130 000 dětí. I mateřských škol by se podle Plagy týkala povinnost antigenního testování a ochranných prostředků. Do škol bylo distribuováno 6,5 milionu respirátorů, pro mladší děti je zajištěno 15 milionů chirurgických roušek. „Je navrženo, aby testování ve školách probíhalo dvakrát týdně,“ uvedl ministr. Týkalo by se zaměstnanců i žáků a studentů. K očkování proti koronaviru bylo podle ministra zaregistrováno 185 000 zaměstnanců škol, přes 85 000 z nich bylo očkováno alespoň první dávkou. Mohlo by vás zajímat Testování ve školách je nutné připravit s předstihem, strategie záleží na epidemiolozích

Maturita v době pandemie: Ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka budou nepovinné

Babiš chce úřední maturitu, podle odborníků o ní ale má rozhodovat ministr školství