Orbán pozval Trumpa do Budapešti, chce jeho podporu před dubnovými volbami

Maďarský premiér Viktor Orbán pozval bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštěvu do Budapešti.

S odvoláním na vládní zdroj o tom dnes informoval britský list The Guardian. Podle něj si Orbán od pozvání slibuje, že ho Trump podpoří v kampani před dubnovými parlamentními volbami. Pozvání Trumpovi zaslal formálně think tank napojený na Orbánovu vládu, Centrum pro základní práva.

V Maďarsku v sobotu začíná oficiálně kampaň před ostře sledovanými parlamentními volbami.

Ve volbách se Orbánova vládní strana Fidesz a její spojenci utkají se sjednocenou opozicí vedenou konzervativním politikem Péterem Márkim-Zayem. Podle The Guardianu je to pro Orbána největší výzva za 12 let, kdy je v pozici premiéra.

Trumpa a Orbána spojuje pravicově orientované smýšlení a populistická rétorika. Pokud by Trump pozvání přijal, což zatím neučinil, byla by to jeho první zahraniční cesta od prohraných prezidentských voleb v roce 2020. Orbán tehdy před volbami Trumpa oficiálně podpořil, sympatie mu vyjadřoval už od roku 2016.

Oba politici si letos v lednu telefonovali, Trump Orbána následně podpořil v jeho předvolebním boji. Osobní návštěva by podporu povznesla na vyšší úroveň a mohla by výrazně pomoci Orbánově kampani, uvedl The Guardian.

„Tyto návštěvy mají v maďarské konzervativní komunitě obrovský vliv, protože (Trumpa) vnímají jako ikonu,“ uvedl zdroj blízký straně Fidesz.

V neprospěch návštěvy hovoří podle britského listu Trumpova nechuť k cestování kvůli obavám z nákazy koronavirem.