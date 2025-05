Až doživotní záznam v tzv. dětském certifikátu Sněmovna patrně schválí

15. 5. 2025 – 16:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Sexuální zločinci a pachatelé dalších násilných trestných činů budou mít patrně až doživotní zápis v evidenci, který jim zamezí v práci s dětmi.

Zavedení takzvaného dětského certifikátu Sněmovna podle dnešního stanoviska ústavně-právního výboru s největší pravděpodobností schválí ve vládní reformě trestního práva, jež má vést ke snížení recidivy či omezení počtu vězňů. Sněmovní plénum bude o podobě reformy hlasovat nejdřív koncem května.

Navrhovaná podoba certifikátu předpokládá stoletý záznam v rejstříku skutečností důležitých pro práci s dětmi od narození lidí, kteří spáchají trestný čin s horní hranicí nejméně pětiletého vězení. Pachatelé méně závažných činů s nižší než pětiletou horní hranicí trestní sazby by nesměli pracovat s dětmi 20 let. Dobu by nebylo možné zkrátit.

Úprava 11 poslanců vládních STAN, KDU-ČSL a TOP 09 a opozičních ANO, SPD a Pirátů v čele s Barbarou Urbanovou (STAN) vyjmenovává trestné činy, při jejichž spáchání by byl zápis v dětském certifikátu v podstatě automatický. Soud by mohl rozhodnout opačně. Jde hlavně o sexuální a násilné trestné činy směřující proti životu a zdraví. V případě dalších úmyslných trestných činů by záznam závisel na rozhodnutí soudu, například u výtržnictví. Zápis v evidenci by se mohl objevit také u právnických osob.

Proti kladnému stanovisku právního výboru dnes hlasoval z přítomných členů Marek Benda (ODS). Dvojice lidoveckých zástupců Aleš Dufek a Michael Kohajda se hlasování zdržela.

Poslanci certifikát podle dnešního stanoviska výboru pravděpodobně zmírní u mladistvých delikventů. Individuální návrh Urbanové předpokládá, že pokud se dopustí pohlavního zneužití, záznam v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi budou mít zapsaný pouze tehdy, pokud o tom rozhodne soud. Výbor se postavil kladně také k omezení živnostenských oborů, pro jejichž provozování má být "čistý" certifikát" nutný. Půjde o živnosti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, psychologické poradenství a diagnostika a masérské, rekondiční a regenerační služby.

Záznam v rejstříku nebudou smět mít například učitelé a pracovníci zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, dětští lékaři a zdravotníci, pracovníci sociálně-právní ochrany dětí a pracovníci v sociálních službách, pokud jsou v přímém a pravidelném kontaktu s dětmi.

V evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi se mají objevit záznamy u pachatelů s tresty zaznamenanými v rejstříku trestů od roku 2005. Před tím byl rejstřík veden v listinné podobě. "V tomto směru bude tedy právní úprava působit retroaktivně, což je zřejmě možné obhájit vzhledem k tomu, že nejde o trestní sankci," stojí v důvodové zprávě.