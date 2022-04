Obviněný slovenský expremiér Fico odmítl vypovídat na policii

Podle jeho advokáta Davida Lindtnera Ficovi nebylo vysvětleno usnesení o stíhání. Fico uvedl, že se k případu vyjádří později na tiskové konferenci.

Bývalý trojnásobný slovenský premiér a nyní poslanec Fico spolu se svým stranickým kolegou ze Směru-sociální demokracie (Směr-SD) a exministrem vnitra Robertem Kaliňákem jsou podezřelí ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům v době, kdy byli u moci.

Oba o své zmíněné funkce v kabinetu přišli během politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. O dva roky později pak Směr-SD po porážce ve volbách skončil v opozici.

„Pan poslanec uvedl, že nechápe, co mu je kladeno za vinu. Nebyl nám vysvětlen obsah usnesení tak, abychom mu porozuměli a abychom věděli, proti čemu se máme bránit. Z tohoto důvodu pan poslanec využil svého práva a odmítl vypovídat,“ řekl Lindtner.

Policie podezírá Fica i Kaliňáka ze zneužívání institucí k diskreditaci politických oponentů, mezi nimi už bývalého prezidenta Andreje Kisky a někdejšího opozičního politika Igora Matoviče, který je nyní ministrem financí a předsedou nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

