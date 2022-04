Macron po vítězství voleb posiluje dodávky zbraní na Ukrajinu

Když ruský prezident Vladimir Putin v pondělí gratuloval svému francouzskému protějšku Emmanuelu Macronovi ke znovuzvolení a popřál mu „úspěch ve vaší činnosti“, byl ruský vůdce pravděpodobně více zdvořilý než upřímný.

Macron má totiž na začátku svého druhého funkčního období v úmyslu, aby Francie i nadále stála v čele mezinárodního snažení o přinucení Putina ke změně přístupu k Ukrajině. Dal proto zelenou dodávkám moderních dělostřeleckých zbraní Kyjevu, které by mohly pomoci zastavit novou ruskou ofenzivu na východě země. Píše o tom dnes agentura AP.

Samohybné houfnice Caesar, které umí vystřelit šest ran za minutu na vzdálenost větší než 40 kilometrů, umožní Ukrajincům zasahovat ruské jednotky na dálku, poté se přemístit a následně na ně střílet znovu. Děla nasazená s velkým úspěchem v tažení proti Islámskému státu v Iráku jakož i v dalších konfliktech představují další stupeň francouzské pomoci vládě prezidenta Volodymyra Zelenského.

Dalším významným posunem je skutečnost, že Macron o dodávkách zbraní otevřeně hovoří, a zvedá tak závoj tajemství, kterým byla francouzská vojenská pomoc Kyjevu dosud zahalena. Dodávky a publicita podle AP společně signalizují Macronovu tvrdší linii ve vztahu s Putinem, tedy méně mluvit a zapojit se více do střetu s Kremlem.

„Zpočátku jsme se trochu zdráhali ukázat, co poskytujeme,“ řekl generál ve výslužbě a bývalý šéf francouzské vojenské mise při OSN Dominique Trinquand. Ale „týden po týdnu jsme (dodávky) navyšovali a testovali reakci“.

Macron zmínil možnost dodávek houfnic Caesar v rozhovoru pro deník Ouest-France 21. dubna, tedy v závěrečné fázi své kampaně za znovuzvolení francouzským prezidentem. Zmínil také střely Milan, byť předání těchto protitankových zbraní bylo oznámeno již dříve.

