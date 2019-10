OBRAZEM: Když se na rty vejde celá vaše dovolená

GALERIE VIDEO - Magazín autor: red

Pizza, západ slunce nad tropickým ostrovem, hejno plameňáků či třeba akvárko s rybičkami. To vše se dá vměstnat na ženské rty. Nevěříte?

Ukrajinská umělkyně Tutushka je profesionální vizážistkou už patnáct let. Jenže obyčejné líčení na focení či na svatby ji přestalo bavit a vrhla se na umění. K vykouzlení obrazu, který působí dokonale trojrozměrně, jí stačí jen rty jako plátno a trochu rtěnky.

Za svá díla už získala nejedno ocenění. A není se co divit! Její "obrazy" jsou tak dokonale upravené, že by ani při bližším pohledu leckdo nedal ruku do ohně za to, že nejde o Photoshop. I proto má na sociálních sítích přes 50 tisíc sledujících.