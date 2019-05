Kolik svetrů se uplete z jedné ovečky?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Nástrahy číhající na prochladlých jarních mezích jsme již zevrubně probrali ZDE. Existuje ovšem jedno řešení: pořádně se obléct, třeba do huňatého svetru. Ale kolik se vlastně takových svetrů uplete z vlny jedné ovečky?

To samozřejmě záleží na plemeni i na jednotlivém zvířeti. Tak například vlna z ovcí plemene merino je nejen nejjemnější a hodně hřejivá, ale roste také poměrně úctyhodnou rychlostí dvou centimetrů za měsíc. A kudrnáče, kteří jsou zarostlí až po čenich, je třeba ošmikat bratru dvakrát do roka.

Na plemeno merino se specializuje hlavně Austrálie a Nový Zéland, které patří k největším producentům vlny.

Při každém střihu toto nejštědřejší plémě poskytne až osm kilo vlny, zatímco jiné druhy to dotáhnou leda tak na dvě až pět kilo. Ale tak jednoduché to zase není: Získanou vlnu nelze samozřejmě ihned popadnout, vyzbrojit se jehlicemi a pustit se do pletení. Rouno je totiž všechno jiné, jen ne zlaté. Přibližně půlku totiž tvoří nejrůznější nečistoty – tuk, pot, zbytky rostlin, hlína a podobný sajrajt. Takže po důkladném vyčištění zbude u oveček plemene merino čtyři až šest kilo čisté vlny, z níž se dle typu a vzoru uštrikuje tři až pět svetrů.

Jak zhubnout jedním vrzem čtyřicet kilo?

A která vlna je nejhodnotnější? Ta z ramínek a boků. Trochu méně kvalitní je porost z hlavičky, tlapek a ocásku, ale to skopovému dobytku raději neříkejme, mohlo by mu to přijít líto.

Fakt ovšem je, že ne každá ovečka je nadšením bez sebe, když se má stříhat. Tu a tam vezme nějaká do zaječích (v tomto případě spíš do ovčích). Po čase se pak někde vynoří a připomíná spíš chomáč vlny, huňatou kouli nebo přinejmenším obzvlášť přerostlé klubíčko. To možná vypadá roztomile (nebo děsivě, jak se to vezme), ale zvířatům to rozhodně neprospívá. Leckdy se nemohou kvůli rounu ani hnout, natožpak nažrat. O riziku přehřátí a škodlivých breberkách v kožíšku ani nemluvě.

Takový kus se pak musí chňapnout a šup s ním pod kudlu – nebo vlastně spíš pod nůžky, ale zato pořádné. Největší odchycené chlupaté příšerky vláčí na zádíčkách bratru třicet kilo vlny, často i víc. Asi těžko je utěší, že se díky tomu stávají u protinožců celebritami. Jako třeba proslulý australský beránek Chris, který unikal v divočině střihačům šest let a po odchytu v roce 2015 to se svými více než čtyřiceti kilogramy vlny dotáhl až do Guinnessovy knihy rekordů.

Nebyl první ani poslední, našla se řada dalších zatoulaných a extrémně obtěžkaných oveček (Sheila, Shaun, Shrek, Big Ben…), ale žádná jej v tomto ohledu nepřekonala.

Samozřejmě dodatečně blahopřejeme, ale doma raději nenapodobovat. Takový čtyřicetikilový svetr by byl opravdu nářez.