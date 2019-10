Zvířata, na která ani hypotéka nestačí: Kráva, naklonovaný pes i kůň, co nikdy nevyhrál

MAGAZÍN - Magazín autor: Jan Hanáček

V dostihovém světě se točí velké peníze a pořídit si domů šampiona něco stojí, to vědí i víkendoví hráči Dostihů a sázek. Přesto titul nejdražšího závodního koně patří koni, který nikdy žádný dostih nevyhrál. Jeho majitel přitom za něj zaplatil v přepočtu více než 372 milionů korun. Jaká jsou další nejdražší zvířata?

Sir Lancelot Encore

Sir Lancelot byl zlatý retrívr, kterého páníčkové Edgar a Nina Otto milovali nadevše po celých jedenáct let. A to až do poslední chvíle v roce 2008, kdy jejich mazlík zemřel na rychle metastázující druh rakoviny. S prázdným místem v rodině se ale odmítli smířit a zaplatili 155 tisíc dolarů (přes 3,6 milionu korun) za jeho naklonování.

V té době však technologii dostatečně ovládala jen jediná komerční firma na světě sídlící v Jižní Koreji. Rodinu ale nezastavila žádná překážka, a tak se o necelý rok později se mohla těšit z nového štěněte, které až nápadně připomínalo jejich zesnulého psa.

Nutno ještě dodat, že klonování zvířat už tehdy nebyla nijak převratná novinka a Lancelot nebyl zdaleka prvním mazlíčkem z laboratoře. Prvenství patří kočičce Little Nicky, za kterou majitelka z Texasu zaplatila asi padesát tisíc dolarů (téměř 1,2 milionu korun).

The Green Monkey

Pod jménem The Green Monkey (Zelená Opice) se neskrývá velmi ceněný primát, ale překvapivě anglický plnokrevník, tedy kůň. Tento šlechtěný fešák, pěstovaný z těch nejlepších genů a předurčený být dostihovým šampionem se v roce 2006 vydražil za astronomických šestnáct milionů dolarů (přes 372 milionu korun), což je dodnes nepřekonaná suma za závodního koně.

Nicméně, svému majiteli příliš radosti neudělal a do konce svého krátkého života se zúčastnil pouhých tří dostihů, z nichž ani jeden nevyhrál. Zemřel v květnu minulého roku, kdy musel být utracen po tom, co jeho zánět kopyt přešel do chronického stádia.

Miss Missy

Holštýnský skot je jedno z nejrozšířenějších kravích plemen, a to především pro relativně nenáročný chov a velkou dojivost. Stračena Missy je ale výjimečná. Odborníci obdivovali její krásu, genetickou vybavenost a také cenovku, kterou si získala rekord za nejdražší krávu všech dob.

V listopadu roku 2009 za ni její nový majitel v přepočtu necelých 28 milionů korun. Nutno říct, že na rozdíl od dříve zmíněného dostihového koně Missy svému majiteli přinesla štěstí a zvítězila v téměř každé přehlídce, které se kdy zúčastnila.

Její modelingová tour po severní Americe je nicméně u konce. Dnes si užívá zasloužený odpočinek po tom, co dala život sedmnácti potomkům.

Big Splash

Tibetské dogy patří mezi nejdražší psí plemena a cenový rekordman patří právě k tomuto plemeni. Za huňatého Big Splashe bohatý obchodník z Číny v roce 2011 zaplatil rovných deset milionů juanů, tedy téměř 33 milionů korun.

Tehdy jedenáctiměsíční Big Splash přitom pro nás v Evropě není ničím zvláštní. Ovšem v Číně, kde je tibetský mastif považován za skoro posvátné plemeno je vlastnictví takového dokonalého exempláře věcí cti. Ostatně, když se o koupi dozvěděla západní média, strhla se lavina článků o tom, jestli je etické platit takovou sumu za jednoho psa, zatímco všude po světě nabízejí přeplněné útulky psíky zadarmo.

Horizon

Na velikosti záleží. Alespoň o tom svědčí hodnota afrického buvola jménem Horizon. Mohou za to jeho přednosti, majestátně vyhlížející rohy. Jsou totiž o dvacet palců dál od sebe, než je průměr.

Takto velký rozestup u rohů je opravdu neobvyklý a z Horizona dělá perfektního zástupce celého druhu. Na krále má ale docela pohodlný život. Jeho hlavní starostí je vytváření početného potomstva s vybranými samicemi. A protože připuštěn může být jen desetkrát za rok, je cena každé krávy, kterou oplodní okamžitě ztrojnásobená. Cena jeho samotného je neskutečná, 12,2 milionu dolarů (téměř 284 milionů korun).