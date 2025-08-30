Oblíbená zpěvačka hlásí radostnou novinu: Přírůstek do rodiny!
30. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Jedinečná zpěvačka se na sociálních sítích pochlubila s dobrými zprávami.
Populární a sympatická zpěvačka Tereza Mašková má v poslední době jeden důvod k radosti vedle druhého.
V květnu si konečně tak trochu tajně vzala svého partnera Olivera Žáka. Došlo k tomu po letech odkladů, takže už bylo opravdu načase.
„V sobotu 10. května 2025 jsme si společně řekli své ANO. S láskou, úctou a odhodláním jsme vstoupili do manželství a vykročili na společnou cestu životem. Z celého srdce děkujeme všem, kteří nám vyjádřili svá přání a podpořili nás v tomto výjimečném okamžiku,“ radovala se před několika měsíci.
A nyní se ke svatebnímu a novomanželskému veselí přidává ještě další rodinné štěstí: Terezina sestra je těhotná.
„Už vám to můžu říct. BUDU TETA,“ hlásí vesele na Instagramu u snímku, kterému dominuje sestřino těhotenské bříško. Zda je na cestě synovec, nebo neteř, však zatím neprozradila. Inu, nechme se překvapit.
