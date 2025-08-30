Trump nařídil, že nové budovy vlády musí být stavěny v klasicistním stylu
30. 8. 2025 – 9:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump výnosem nařídil, že všechny nové budovy federální vlády musí být pokud možno stavěny ve stylu inspirovaném řeckou a římskou architekturou, podobně jako například Bílý dům či Kapitol, kde sídlí Kongres.
Republikánský prezident tak obnovil svůj dřívější boj proti modernismu a brutalismu ve vládní architektuře. Dnes o tom píší americká média.
Čtvrteční exekutivní příkaz s názvem "Učiňme federální architekturu opět krásnou" navazuje na podobný výnos, který Trump vydal ke konci svého předchozího působení v Bílém domě. Nařizuje, aby všechny nové federální budovy ve Washingtonu byly postaveny v klasicistním stylu a aby tento a tradiční styly po celé zemi sloužily jako vodítko pro výstavbu.
Nynější výnos republikánského prezidenta však zachází o krok dál tím, že odmítá zásady pro federální architekturu z 60. let, podle kterých by se vláda měla vyhýbat "oficiálnímu stylu" a nechat se vést soudobými architekty. Přijetí těchto zásad vedlo k výstavbě řady modernistických budov po celé zemi, píše deník The Washington Post.
Výnos nařizuje výstavbu vládních budov způsobem, který "pozdvihne a zkrášlí veřejná prostranství" a "vzbudí respekt u široké veřejnosti".
Trump své estetické vize již realizuje v Bílém domě. Nechal například zabetonovat trávník v Růžové zahradě, kam následně umístil žluto-bílé pruhované slunečníky podobně jako na terase v prezidentově floridském letovisku Mar-a-Lago, píše web stanice CNN. Prezident také nechal vztyčit dvojici obřích stožárů na trávníku Bílého domu, na kterých vlají americké vlajky. V neposlední řadě v Bílém domě nařídil výstavbu tanečního sálu za 200 milionů dolarů (4,2 miliardy Kč), která má být zahájena v září.