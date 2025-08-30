Připravte se: Tesco slaví 15 let s Clubcard a slevy vám prohýbají peněženku
30. 8. 2025 – 8:40 | Zprávy | Anna Pecena
Je tu výprodejová exploze: v novém letáku Tesco od 27. srpna do 2. září 2025 se ceny srazily na kolena a některé kousky jsou doslova za hubičku. Připravte se na akční "bomby", které vám neutečou.
Konec prázdnin se v Tescu rozhodli oslavit tak, že zákazníkům naservírovali slevy, které připomínají menší revoluci. Už na první pohled je jasné, že tenhle týden nebude o běžném nakupování, ale o lovu na ty největší cenové bomby. Broskve padají z pultů za polovic – kilogram pořídíte jen za 44,90 Kč. A aby toho nebylo málo, vepřová krkovice bez kosti klesla na 99,90 Kč za kilo. Tohle je kombinace, která se neodmítá: levné ovoce na sladko a maso na gril, jak se patří.
Coca-Cola za pár drobných a sladkosti za směšné ceny
Pokud si někdo myslel, že akce končí u ovoce a masa, tak se mýlí. Coca-Cola v lahvi 1,5 litru je teď k mání za 29,90 Kč a nabídka navíc trvá až do 9. září. Není těžké si představit, jak rychle zmizí z regálů, když si Češi začnou dělat zásoby na zářijové grilovačky nebo na večerní sledování seriálů.
Ani mlsouni nepřijdou zkrátka. Šunka od Le & Co spadla na 25,90 Kč, což je víc než třetinová sleva, a bonbóny JoJo klesly na 15,90 Kč. V praxi to znamená jediné – děti se už nebudou ptát, jestli něco sladkého dostanou, ale kolik sáčků se vleze do tašky. Tesco evidentně ví, jak přitáhnout celou rodinu.
Luxus v šálku i levné pečivo na každý den
Milovníci kávy se konečně dočkali – Nescafé Dolce Gusto je teď za 119,90 Kč. Tohle je nabídka, která potěší každého, kdo si bez ranní dávky kofeinu neumí představit den. A kdo raději začíná snídani křupavým pečivem, má se na co těšit. Podmáslová kaiserka stojí jen 3,50 Kč a i tady jde o víc než třetinovou slevu.
Když k tomu připočteme máslo Tesco za 44,90 Kč, těstoviny Panzani se slevou 40 procent a sýr Leerdammer zlevněný na 32,90 Kč, je jasné, že nákup se promění ve skutečnou hostinu. A pro ty, kdo myslí i na pitný režim, je připravená Magnesia minerálka za sympatických 14,90 Kč.
Tesco přitom nezapomíná ani na symbolické oslavy – letos je to 15 let s Clubcard a zdá se, že obchodní řetězec se rozhodl odměnit zákazníky pořádně velkoryse. Výsledek? Letní nákupy, které mají blíž k honu na poklad než k běžnému obcházení regálů.
Jestli někdy existoval správný čas, kdy naplnit spíž odshora dolů, pak je to právě teď. Slevy platí jen do 2. září a kdo zaváhá, ten se může snadno dočkat prázdných regálů. A že je o tyto akce zájem, o tom po zkušenostech z minulých let nemůže být pochyb. Takže pokud nechcete zůstat s prázdným košíkem, je lepší vyrazit do Tesca dřív, než se slevy promění jen v historku, o které vám budou vykládat sousedi.