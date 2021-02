Nově uveřejněná videa v procesu s Trumpem ukázala vřavu v Kongresu

I když senátoři, kteří při impeachmentu mají roli soudní poroty, se už ve věci Trumpova odsouzení nebo osvobození většinou rozhodli, sledovali videozáznamy s ohromením. Už v úterý zhlédli video připomínající průběh nepokojů během oficiálního potvrzování výsledků prezidentských voleb i Trumpovy výstupy z 6. ledna včetně tvrzení, že mu bylo volební vítězství ukradeno. V souvislosti s těmito nepokoji přišlo o život pět lidí, mezi nimi jeden strážce pořádku.

Žalobci demokratů dnes budou pokračovat v argumentaci a Trumpovi obhájci dostanou prostor v pátek a v sobotu. Až teprve pak by mohl Senát hlasovat, zda povolí předvolání svědků. Na obou stranách je ale vůle mít impeachment co nejrychleji za sebou. Exprezident Trump jako první v amerických dějinách čelí ústavní žalobě podruhé.

Nepublikované nahrávky

Dosud nepublikované nahrávky z bezpečnostních kamer, které ve středu zveřejnili předkladatelé ústavní žaloby proti Donaldu Trumpovi, ukázaly záchranu republikána Mitta Romneyho před rozzuřeným davem Trumpových příznivců, který 6. ledna zaútočil na sídlo amerického Kongresu. Je na nich vidět, jak někdejšího viceprezidenta Mikea Pence ze Senátu vyvádí ochranka. Video zaznamenalo i tříštění skla nebo řev rozlícených lidí, kteří se snažili v Kongresu najít republikána Pence, jemuž vyhrožovali smrtí, či demokratickou předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. Díky policistovi Eugenovi Goodmanovi se Romneymu, který patří ke známým kritikům Trumpa v řadách Republikánské strany, podařilo davu těsně vyhnout.

„Udělali to, protože je Donald Trump poslal na misi,“ řekla o počínání útočníků demokratická členka Sněmovny reprezentantů Stacey Plaskettová, která video komentovala. Trump podle ní svými výroky „umístil na záda kongresmanů terč“ a jeho stoupenci „vtrhli do Kapitolu na lov“. Ona a její straničtí kolegové, ale i někteří republikáni jsou přesvědčeni, že půdu k napadení Kapitolu připravily Trumpovy výroky, a chtějí ho proto usvědčit z „podněcování ke vzpouře“.

Plaskettová poukázala také na to, že když Trumpa jeho poradci i příbuzní prosili, aby výtržníky odvolal, zpočátku to odmítl. Doufal podle žalobců, že nastane takový chaos, že to znemožní potvrzení výsledku prezidentských voleb, k němuž se ten den sešli členové obou komor Kongresu. Sředeční prezentaci zakončil demokratický poslanec Joaquin Castro slovy: „Senátoři, viděli jste důkazy a je to jasné: prezident Trump 6. ledna ponechal všechny v tomto Kapitolu na pospas smrti.“

Je toto Amerika? Bude naše zem a naše demokracie stejná, jestliže nepoženeme k odpovědnosti toho, kdo vyprovokoval tento útok na naši zem?

Nakolik nové důkazy žalobců ovlivní rozhodnutí senátorů při hlasování je těžké zjistit, uvádí americký tisk. Republikánský senátor Ted Cruz z Texasu například na adresu demokratů řekl: „To, co řekl prezident (Trump), se ani neblíží ničemu, co by se podle právních zvyklostí dalo považovat za provokování (ke vzpouře).“ Republikánská senátorka z Aljašky Lisa Murkowská zase prohlásila: „Důkazy, které tu byly zatím předloženy, jsou usvědčující.“ Naznačila, že bude pro Trumpovo usvědčení.

Z videa bylo také patrné, že dav pátral po Penceovi. Když Goodman naváděl dav schody nahoru, byli útočníci jenom 30 metrů od místnosti, kam se viceprezident s rodinou uchýlil. Goodman výtržníky od místa odvedl. Pak je vidět evakuace Pence i příbuzných dolů po schodech mimo Kapitol. Pence byl evakuován 14 minut poté, co vzbouřenci do budovy Kongresu vnikli.

Demokratičtí žalobci opakovaně vyzývali, aby si senátoři uvědomili, jaké poselství chtějí svým konečným rozhodnutím vzkázat americkým občanům. „Otázka pro všechny v tomto procesu zní: Je toto Amerika? Bude naše zem a naše demokracie stejná, jestliže nepoženeme k odpovědnosti toho, kdo vyprovokoval tento útok na naši zem?“ řekl Jamie Raskin, který vede demokratické žalobce.

Trump nebyl nevinným divákem

Podle hlavního předkladatele ústavní žaloby shromážděné materiály ukážou, že Trump v souvislosti s událostmi 6. ledna nebyl „nevinným divákem“, ale s nepokoji počítal, podpořil je a neudělal nic pro jejich zastavení. Kongresmani vystupující v roli prokurátorů se zaměřují mimo jiné na výroky 45. prezidenta USA, které podle nich připravily půdu pro napadení Kapitolu.

Vpád Trumpových příznivců do Kapitolu prezentovali jako vyústění jeho několikaměsíční snahy vykreslit volby jako podvodné, neochoty odsoudit extrémní prvky jeho voličské základny i jako další kapitolu snahy udržet se u moci po vyčerpání „nenásilných možností“. Argumenty začali demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů předkládat poté, co Senát při úterním hlasování poměrem 56 hlasů ku 44 odmítl názor Trumpových obhájců, že souzení bývalého prezidenta je protiústavní.

„Dokážeme, že prezident, který se stal terčem impeachmentu, nebyl žádným nevinným divákem,... že tento útok podněcoval a že jej vyhlížel,“ řekl na úvod druhého jednacího dne kongresman Jamie Raskin. Trump podle něj rezignoval na svou roli lídra země a spáchal „největší zradu proti prezidentské přísaze v dějinách Spojených států“.

Skupina devíti členů sněmovny, která vystupuje jako obžaloba, svou argumentaci opírá o videa, zpravodajské články či Trumpovy tweety, čekalo se také odhalení nových záznamů z bezpečnostních kamer zachycujících dramatické události 6. ledna. „Byl to organizovaný útok,“ prohlásil dnes Raskin. „Nám se to mohlo zdát jako chaos a šílenství, ale v tom šílenství byl systém,“ pokračoval kongresman ze státu Maryland.

Trumpovi právníci na začátku týdne uvedli, že účastníci násilností v Kapitolu přišli „sami od sebe a z vlastních důvodů“. Odmítají, že by slova jejich klienta mohla být vykládána jako podněcování násilí. Jak píše NYT, mohou si přitom dovolit být poměrně sebevědomí, protože Trumpovo odsouzení se vzhledem k senátní matematice stále zdá být nepravděpodobné. Konečné hlasování o ústavní žalobě by mohlo přijít už o víkendu nebo na začátku příštího týdne.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že odsouzení někdejšího šéfa Bílého domu podporuje asi polovina Američanů. V nové sondáži agentury Ipsos se k této variantě přiklonilo 47 procent dotázaných, 40 procent se vyjádřilo pro osvobození Trumpa. Kdo se k této otázce vůbec vyjadřovat nechce, je současný prezident Biden. Jeho mluvčí Jen Psakiová dnes řekla, že proces v Senátu ani nesleduje. „Joe Biden je prezident, není to komentátor. Nebude glosovat výměny argumentů,“ citovala ji agentura AP.