Za pět dvanáct: Piráti a STAN představili plán na řešení koronavirové krize

Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) představili plán Za pět dvanáct na řešení koronavirové krize. Chtějí upravit provoz škol, kompenzace pro firmy a živnostníky postižené protikoronavirovými opatřeními nebo vytvořit takzvaný Covid fond, v němž by byly rezervní peníze na financování všech nutných opatření. Zástupci stran to oznámili na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně.

Strany vyzvaly ministerstvo školství, aby umožnilo ředitelům škol upravit výuku podle místních podmínek a vývoje koronavirové pandemie. V některých oblastech by podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka byla možná například výuka ve skupinkách, jinde střídavá výuka, někde zase distanční výuka v různých formách.

Pět priorit, které jsou podle plánu Pirátů a STAN klíčové pro řešení krize: Odstranit prvek strachu z testování, trasování a karantény.

Férově finančně kompenzovat poškozené lidi i firmy.

Umožnit fungování škol v jejich lokálních podmínkách.

Zajistit plynulou vakcinaci a zavést pandemický zákon.

Vytvořit Covid fond a pružně financovat řešení krize.

Z takzvaného Covid fondu by se podle předsedy STAN Víta Rakušana mohly hradit výdaje související s testováním, trasováním kontaktů koronavirem nakažených osob, náklady na kompenzace. Dále subjekty požadují, aby byla přesně dána odpovědnost někomu, kdo by byl manažerem celé epidemické situace, a tomu pak odpovídaly i agendy jednotlivých ministerstev. Zároveň by podle Rakušana měla existovat instituce, která by sdružovala odborníky, kteří by vydávali stanoviska.

Podle první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové strany navrhují, aby hlavním principem pro kompenzace bylo porovnání propadu tržeb z krizových měsíců s těmi ve srovnatelném časovém období v roce 2019. „Aby bylo možné rozpoznat rozdílnost různých firem v jednotlivých oborech a férově podpořit ty, které koronavirová krize a související opatření významně zasáhly,“ řekla.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek apeloval na přijetí pandemického zákona, který by umožnil zavedení některých opatření i bez nutnosti nouzového stavu nebo přesun některých, v době koronavirové krize méně vytížených úředníků na výpomoc hygienickým stanicím s trasováním.