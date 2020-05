Nově odkryté brněnské podzemí: Jako tajemná komnata z Harryho Pottera

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: roj

V brněnském podzemí by se bez problémů mohl natáčet druhý díl série o Harry Potterovi. Podzemní vodojem z konce 19. století, do něhož desítky let nikdo nevkročil, totiž vypadá jako bradavická tajemná komnata.

čtěte dále: Dějiny plastické chirurgie odstartoval námořník se spáleným obličejem

čtěte dále: Jak sovětští úderníci vyvrtali nejhlubší díru do Země

čtěte dále: Padající ruská raketa rozzářila oblohu a šokovala Australany