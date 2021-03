Nová služba rozhýbe staré fotografie vašich blízkých

Někdo ji miluje, jinému připadá strašidelná, jinému dokonce nevkusná. Řeč je o nové funkci webové stránky MyHeritage, která funguje už několik dnů a výrazně rezonuje na sociálních sítích. Obvykle na této stránce uživatelé vytvářejí rodokmeny a hledají své předky a příbuzné, služba Deep Nostalgia ale přináší něco zcela nového: dokáže v jistém smyslu oživovat mrtvé, byť jen na několik sekund.

Pomocí zvláštní technologie se na stránce MyHeritage vytvářejí krátké animace tváří na starých fotografiích, které sem uživatelé nahrají. Osoby na nich mrkají, usmívají se, lehce otáčejí hlavou a působí velmi živým dojmem, i když jsou již dávno po smrti.

Na twitteru se mezitím objevily spousty takto animovaných portrétů, včetně známých osobností. A nemusí přitom jít jen o staré fotografie, ale i o obrazy či sochy. Můžeme se tak podívat na rozpohybovaného Franze Kafku, Johanna Sebastiana Bacha, Jindřicha VIII., Alexandra Makedonského či Ježíše Krista, ale i na oživlé fotografie vojáků padlých ve válce či na to, jak to prababičce v mládí slušelo.

Výsledek samozřejmě není autentický a stránky si ani nic podobného nenárokují. Jde prakticky jen o technologickou simulaci toho, jak by osoba na fotografii vypadala, kdyby ji někdo natáčel na video.

Služba je bezplatná, stačí se jen zaregistrovat a nahrát své fotografie (ZDE). Při použité technologii jde o Deepfake, který byl v uplynulých letech kvůli nebezpečí zneužití často terčem kritiky. Stránka MyHeritage proto zdůrazňuje, že se mají používat jen historické fotografie zemřelých osob. A ze stejného důvodu se také upustilo od rekonstrukce řeči, aby nebylo možné vytvářet falešné klipy žijících osob.

Technologie samozřejmě zdaleka není dokonalá a má své mouchy, někdy je dokonce výsledek doslova příšerný – například v případě některých animovaných obrazů či soch. Navíc jde zatím pouze o obličejovou animaci, čili neočekávejme pochodující či jinak rozpohybované postavy našich předků.

Služba byla spuštěna koncem února a je víceméně dalším dokladem toho, jak se manipulace s fotografiemi pomocí umělé inteligence stává běžnou součástí našich životů. Britský Guardian v této souvislosti připomíná, že vytvořit patnáctisekundový klip, v němž se prohodily obličeje premiérek Theresy Mayové a Margaret Thatcherové, trvalo před třemi lety na výkonném počítači několik hodin, dnes se něco podobného zvládne obratem pomocí mobilního telefonu a příslušných aplikací, případně vám to zdarma udělají na webové stránce.

#MyHeritage re-animated my grandma Anny (here 16 years old in 1936) and now I'm crying tears of joy, hope, thankfulness, longing & regrets pic.twitter.com/uXtjBz2UZV