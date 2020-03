Nevěsta v černém: Kdysi běžná věc, dnes spíše výjimka

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Černou barvu si obvykle spojujeme se smutkem, zvlášť v neveselých dobách. Nebývalo to tak ale vždy. Dokonce to ani není tak dávno, co se nevěsty ještě vdávaly v černém. Bílé svatební šaty přišly až později.

čtěte dále: I vlk si umí tu a tam zaštěkat

čtěte dále: Nejdražší pozemek na světě