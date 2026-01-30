Na ministerstvu obrany skončil po měsíci poradce ministra Zůny Michal Moroz
30. 1. 2026 – 16:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na ministerstvu obrany skončil po měsíci bezpečnostní analytik Michal Moroz, poradce ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Mluvčí ministerstva David Šíma serveru sdělil, že důvodem ukončení spolupráce byla neslučitelnost funkce poradce s působením v neziskové organizaci Asociace kritické infrastruktury (AKI ČR), které dal Moroz přednost.
"Domluvili jsme se s panem ministrem na skončení ve zkušební době po vzájemné dohodě, protože by práce pro něj nebyla slučitelná s mými dalšími pracovními aktivitami," napsal Moroz Seznam Zprávám. I podle Šímy byla spolupráce ukončena po vzájemné dohodě ve zkušební době kvůli neslučitelnosti funkcí.
"Podnikatelské aktivity jsem všechny ukončil, ale pak se ukázalo, že bych musel ukončit i působení v AKI ČR, což je profesní neziskovka, v které chci působit i nadále," dodal Moroz.
Moroz v roce 2009 působil jako poradce ministra vnitra Martina Peciny (za tehdejší ČSSD) a v letech 2010 až 2011 jako náměstek ministra vnitra Radka Johna (VV). Dříve také řídil společnost, která se zabývala vyšetřováním podvodů a personální bezpečností, a působil v české pobočce mezinárodní detektivní kanceláře Pinkerton. Aktuálně je výkonným ředitelem v Asociaci kritické infrastruktury ČR, která sdružuje velké společnosti provozující kritickou infrastrukturu v ČR. Členy jsou třeba energetická společnost ČEZ nebo Česká pošta.