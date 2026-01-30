Číňané si oblíbili plyšové koníky se smutným výrazem kvůli chybě z výroby
30. 1. 2026 – 14:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čína má nový internetový fenomén - plyšového koně se zamračeným obličejem.
Ačkoli jde o chybu ve výrobě, hračka jde na odbyt, protože se v ní podle některých zhlížejí stejně smutní pracující, napsal web stanice BBC. Plyšák jde do oběhu před oslavami lunárního nového roku ve znamení koně, které začínají v úterý 17. února.
Koník, který měří zhruba 20 centimetrů a stojí 25 jüanů (73 Kč), má zlatý obojek se zvonkem a na těle zlatě vyšitý nápis "peníze přicházejí rychle". Je navíc celý červený, což má symbolizovat štěstí. Na první pohled ale upoutá jeho smutný výraz, což nedopatřením způsobil jeden z pracovníků, který zvířeti našil úsměv obráceně.
Čang Chuo-čching, majitelka obchodu Happy Sister ve městě I-wu na východě Číny, se obávala, že bude muset vrátit peníze zákazníkovi, který si plyšáka koupil. Když se ale po internetu začaly šířit fotografie nepovedené hračky, začal být o výrobek enormní zájem. Podle Čang to je díky tomu, že smutný výraz zvířete se podobá životům mladých pracujících v Číně.
"Hodně lidem se (hračka) líbí. Říkají, že dává smysl a že odpovídá duchu otroků ve velkých firmách. Plačící kůň opravdu odráží realitu dnešních zaměstnanců. Kolují vtipy o tom, že plačící kůň ukazuje, jak vypadáte v práci, zatímco usmívající se kůň zase to, jak vypadáte po práci," řekla Čang, jejíž výrobna musela zvýšit produkci, aby uspokojila poptávku přicházející i z ciziny.
Podobně smýšlí i majitelka dalšího obchodu Lou Čen-sien, podle které je sice kůň ošklivý, ale představuje citovou hodnotu hledanou mladými lidmi. Ti podle ní chodí do práce také se smutným obličejem a když skončí, jsou hned šťastní. "Pokud se všichni takhle nastaví, není to úplně správně. Myslím si, že v práci by se mělo tvrdě pracovat a po práci být šťastný, ale neměly by to být extrémní protiklady," dodala.