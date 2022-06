Neznámá píseň, jejíž kratičké sólo se stalo kultem

Před 53 lety nahrála nepříliš známá kapela píseň, jejíž kratičké sólo na bicí se stalo nejsamplovanější skladbou všech dob. Autoři z toho neměli nic.

Funková kapela The Winstons dostala v březnu 1970 za svůj singl Color Him Father prestižní hudební cenu Grammy. Na B-stranu singlu 13. června 1969 v podstatě jako vycpávku narychlo nahrála upravenou instrumentální verzi klasického gospelu, nazvala ji Amen, Brother a pustila z hlavy. Krátce po zisku Grammy se kapela rozpadla a zřejmě by o ní už nikdy nikdo neslyšel.

Šestisekundový brejk na bicí (začíná v čase 1:26) odehrál tehdy bez většího zájmu bubeník kapely Gregory „G. C.“ Coleman, aniž tušil, že stvořil kult.

Téměř dvě desetiletí si skladby nikdo nevšímal, v osmdesátých letech ale upoutala pozornost dýdžejů a chopila se jí vznikající hip hopová scéna. Krátké Colemanovo sólo se objevilo na prvním z kompilačních alb Ultimate Breaks and Beats, , brzy se stalo oblíbeným samplem a jednou z nejznámějších hip hopových a drum and bassových smyček všech dob.

Prvními známými muzikanty, kteří ji použili v některé ze svých skladeb, bylo dívčí rapové trio Salt-N-Pepa v písni I Desire z roku 1986. Sekvenci ale proslavilo především Straight Outta Compton od N.W.A z roku 1988.

Krátké sólo na bicí, kterému se mezitím začalo říkat Amen Break, proniklo později z hip hopu i do jiných žánrů a za oceán – ať už zpomalené, zrychlené, anebo na původní rychlost – a stalo se nejsamplovanější skladbou všech dob. Je prostě všudypřítomné: Podle serveru whosampled se motiv objevuje celkem v téměř 5600 skladbách.

Použil jej třeba Lupe Fiasco (Streets on Fire), Amy Winehouseová (You Know I’m No Good), David Bowie (Little Wonder), Pixies (La La Love You), Slipknot (Eyeless), Chase & Status (Hurt You), Oasis (D’You Know What I Mean?) nebo The Prodigy (Firestarter) a objevuje se třeba i v titulní melodii seriálu Futurama.

Frontman The Winstons Richard Lewis Spencer, který měl na nahrávku Amen, Brother práva, z toho všeho nikdy nedostal ani cent. Až v roce 2015 jeden britský dýdžej vybral přes stránky GoFundMe jako poděkování za Amen Break pro Spencera 26 tisíc dolarů. Na sociálních sítích pak bylo ke spatření video, kde mu byl slavnostně předán příslušný šek.

Bubeník Gregory Coleman takové štěstí neměl. Zemřel v roce 2006 v Atlantě jako nuzák a bezdomovec.