Před 63 lety se odehrála nedaleko Mason City v americkém státě Iowa tragédie, pro niž se vžil termín Den, kdy zemřela hudba (The Day the Music Died). Třetího února 1959 tu při leteckém neštěstí zahynula trojice nadějných mladých rokenrolových muzikantů: Buddy Holly (1936-1959), Ritchie Valens (1941-1959) a The Big Bopper (1930-1959).

Na turné Winter Dance Party vyrazil 22letý Buddy Holly (vlastním jménem Charles Hardin Holley) po ukončení spolupráce s The Crickets se svou novou kapelou ve složení Waylon Jennings (basa), Tommy Allsup (kytara) a Carl Bunch (bicí). Turné se zúčastnili i další muzikanti, mimo jiné právě 17letý Ritchie Valens (vlastním jménem Richard Steven Valenzuela) a 28letý The Big Bopper (vlastním jménem Jiles Perry Richardson Jr.).

Koncertní šňůra zahrnovala 24 měst a kvůli velkým vzdálenostem, teplotám klesajícím až k mínus pětatřiceti a nevytápěným autobusům někteří hudebníci onemocněli. Pro přesun z Iowy do Minnesoty se proto Holly rozhodl najmout malé letadlo. Nachlazený Big Bopper nakonec letěl namísto Jenningse a Valens místo v letadle vyhrál, když si o něj s Allsupem hodili mincí. „To je poprvé v životě, co jsem něco vyhrál,“ komentoval to Valens, autor slavné předělávky mexické lidovky La Bamba. Když se se Holly dověděl, že nepoletí ani Jennings, prohlásil: „Doufám, že ten váš zatracený autobus zamrzne.“ „A já zas doufám, že to vaše zatracené letadlo spadne,“ odpověděl mu v žertu Jennings. Tuto svoji hloupou poznámku si prý pak až do smrti vyčítal (zemřel v 64 letech v roce 2002).

Trosky letadla, v němž zahynuli Buddy Holly, Ritchie Valens a The Big Bopper | zdroj: Profimedia

Krátce po startu se s letadlem přerušilo rádiové spojení a další den byl nalezen jeho vrak a těla pilota a všech tří pasažérů. Podle vyšetřování byla příčinou neštěstí chyba pilota. Navzdory tragédii turné Winter Dance Party pokračovalo, Hollyho u mikrofonu nahradil Jennings.

Mladá vdova María Elena Hollyová (dnes 89letá dáma) se o manželově smrti dozvěděla z televize a krátce nato v důsledku psychického traumatu potratila. Hollyho matka se zhroutila poté, co zprávu o synově smrti slyšela v rádiu. Několik měsíců po „dni, kdy zemřela hudba“, pak byla v USA proto oficiálně přijata zásada, že se v podobných případech nebudou jména obětí zveřejňovat dříve, než budou informovány jejich rodiny.

Holly ukázal, že se rokenrol obejde i bez rebelie

Buddy Holly byl úplně jiný typ než lamači dívčích srdcí, sukničkáři, rebelové, křiklouni, drsňáci a bouřliváci typu Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Eddie Cochran nebo Chuck Berry. Nenápadný kluk s nápadnými brýlemi a výrazem slušňáka byl přesně tím typem, nad nímž se rodiče puberťáků a puberťaček nemuseli pohoršovat. Už jeho umělecké jméno Buddy (kámoš) bylo jednoznačným signálem, že se u něj není čeho bát.

Od roku 1957 slavil úspěchy s písněmi jako Peggy Sue, Oh Boy!, Everyday nebo That'll Be The Day, díky nimž ukazoval, že láska není jen o sexu, ale že může být krásná i pro ty, kdo vypadají jako on. To všechno doprovázel originálním zpěvem a skvělou hrou na svůj Fender Stratocaster.

Pomník na místě, kde zahynuli Buddy Holly, Ritchie Valens a The Big Bopper | zdroj: Profimedia

Přestože zemřel v pouhých dvaadvaceti letech, zůstává jedním z nejvlivnějších rokenrolových hudebníků a inspiroval spoustu svých následovníků. Jeho kapela ve složení dvě kytary, basa a bicí se stala rockovým standardem a jako jeden z prvních začal psát i vlastní písně. Jeho smrt byla symbolickým koncem hudebních 50. let v USA, po nichž následoval masivní nástup britských muzikantů a kapel.

Veršem The Day the Music Died připomněl tragédii z 3. února 1959 i Don McLean ve své slavné písni American Pie z roku 1971. Ta se dočkala i řady coververzí nazpívaných například Madonnou nebo u nás Pavlem Bobkem (Píseň pro prázdný sál). Jejich kvalitu ať ale posoudí jiní.