Woodstock: Festival, který změnil dějiny rock'n'rollu

Před dvaapadesáti lety se na poli zhruba 70 kilometrů od amerického města Woodstock zrodila legenda, jeden z největších a klíčových okamžiků v historii populární hudby - stejnojmenný hudební festival. Během tří dnů přivítal přes 400 tisíc lidí, některé odhadu mluví i o tři čtvrtě milionu návštěvníků.

Mír, láska a hudba z festivalu dýchaly na každém kroku. A nejen v podobě všudypřítomného odéru marihuany. Hudební festival se zapsal jako protest hippies proti válce ve Vietnamu.

Kromě toho byl ale hlavně jedním z nejvýznamnějších milníků hudby v minulém století. Na podiu se vystřídaly hudební legendy jako Jimy Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, The Who, Country Joe and the Fish nebo třeba Jefferson Airplane.

Pořadatelé původně předpokládali účast zhruba šedesáti tisíc lidí, v předprodeji se prodal trojnásobný počet vstupenek a reálně festival od 15. do 18. srpna 1969 navštívilo možná 400 tisíc lidí. Počty ale kolísají, protože pořadatele příliv návštěvníků natolik zaskočil, že než všechny kontrolovat, vyhlásili volný vstup. Odhaduje se, že na místo dorazilo kolem milionu lidí, ale část uposlechla výzev policie a odjela domů.