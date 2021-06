Jak si slavný Brouk zahrál s plážovými kluky na celer

Slavný „Brouk“ Paul McCartney před 54 lety účinkoval v jedné skladbě neméně slavných Beach Boys. Přitom na ní nezpíval ani nehrál – jen chroupal.

Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Paul McCartney oslaví v pátek 79. narozeniny. Za svůj život toho dokázal požehnaně, a kromě toho má na svém kontě i několik nenápadných, ale o to kurióznějších vystoupení.

Že se mihnul ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta z roku 2017, patří zřejmě k dobré tradici starých rockerů - pár let před ním to udělal i Keith Richards z Rolling Stones. Málo se ale ví, že McCartney zazní i ve skladbě Vegetables na albu Smiley Smile od amerických Beach Boys, konkrétně v čase 0:51. Nezpívá ani nehraje, jen chroupe řapíkatý celer.

Sir Paul k tomu celému vlastně přišel jako slepý k houslím. Jednoho večera v dubnu 1967 seděla skupina Beach Boys ve studiu a pozvala jej na nahrávání, protože byl tehdy zrovna v Los Angeles.

Brian Wilson z Beach Boys byl tou dobou posedlý zdravou výživou a ve studiu byla spousta nejrůznější zeleniny. "Prostě jsem šel do studia, protože mě pozvali. Říkal jsem si, že by bylo fajn si tam sednout a koukat se, jak nahrávají, protože jsem jejich velký fanoušek,“ vzpomínal před několika lety v jednom rozhovoru McCartney.

Pak za ním podle jeho slov přišel Brian Wilson a poprosil jej, jestli by jim k (poněkud bizarní) písni Vegetables něco nahrál. McCartney souhlasil a na Wilsonovo přání se posadil do nahrávací kabiny a chroupal tam celer. „To celé jen ilustruje, jak divoké a bláznivé období to bylo,“ smál se po letech McCartney.

