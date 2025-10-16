Sibiřské město poslalo ruským vojákům sobí kůže, pro zahřátí i kvůli maskování
16. 10. 2025 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Radnice sibiřského města Salechard odeslala ruským vojákům na ukrajinské bojiště zásilku 2000 sobích kůží na ochranu před zimou i ukrajinskými drony.
O neobvyklé "humanitární pomoci" informovala média s odvoláním na sdělení úřadů města, které leží na polárním kruhu, více než 2400 kilometrů východně od Moskvy, a které je správním střediskem Jamaloněneckého autonomního okruhu.
"V nákladu je 2000 sobích kůží. Jsou to nejen teplé věci, ale je to životně důležitý prvek maskování a ohřívání. Sobí kůže výborně maskují naše opěrné body před termovizemi nepřítele a také spolehlivě zahřívají vojáky v drsných polních podmínkách," napsala radnice na sociální síti.
Ve válce proti Ukrajině již zahynulo přinejmenším 42 obyvatel města a téměř čtyři stovky lidí z regionu, poznamenal server The Moscow Times.
Připomněl, že nejen města, ale i ruské politické strany, společenské organizace a regionální úřady doslova soupeří o to, kdo odešle co největší náklad humanitární pomoci vojákům na frontu, kde pociťují palčivý nedostatek i těch nejzákladnějších věcí.
Podle portálu jeden z proválečných blogerů tento měsíc informoval, že vojáci jako humanitární pomoc dostávají i zdravotnický materiál vyrobený ještě v roku 1977, v éře sovětského vůdce Leonida Brežněva. Jako důkaz zveřejnil snímky krabic se sovětskými obinadly, vatou a obvazy. Tvrdil, že problém je systémový: "Hovoříme o systematických, rozsáhlých dodávkách, které posílají organizace se zvučnými jmény a solidním financováním," napsal.