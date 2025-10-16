Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet
16. 10. 2025 – 10:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Končící vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok.
Ve svém videu na facebooku to dnes uvedl šéf ANO Andrej Babiš, jehož hnutí jedná o vzniku nového kabinetu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy. Babiš uvedl, že by byl nerad, aby musel kvůli případným škodám podávat trestní oznámení. Zjišťujeme reakci premiéra Petra Fialy (ODS) a ministerstva financí.
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Pokud nechce vláda pracovat a rozpočet předložit znovu, Babiš důrazně požádal, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. "Žádný zákon o rozpočtové odpovědnosti měnit nebudeme, nebudeme měnit ani schodek," uvedl Babiš.
Současná vláda nevidí k opětovnému předložení návrhu rozpočtu důvod, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Projednávání rozpočtu by se tím neurychlilo, protože budoucí vláda by stejně chtěla návrh zásadně přepracovat. Podle Fialy má nová koalice prostor sestavit si vlastní rozpočet, jaký považuje za správný.
Babiš uvedl, že dosluhující kabinet má podle rozpočtových pravidel povinnost rozpočet předložit znovu. Při případné spolupráci s Tyllem by chtěla vznikající vláda hledat hlavně způsob, jak dostat do kapitoly ministerstva dopravy 30 miliard korun změnami v jednotlivých kapitolách. "Upozorňuji vás, že vznikají potenciálně škody. Je absolutně nezodpovědné, že to odmítáte, je to skandální, protizákonné, byl bych nerad, abychom skutečně podali trestní oznámení," vzkázal Babiš nynější vládě.
Šéf ANO v souvislosti s porušením zákona poukázal na osmý paragraf rozpočtových pravidel, který upravuje proces vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu. Ustanovení odkazuje na jednací řád Sněmovny, podle kterého má vláda předložit návrh zákona o státním rozpočtu předsedovi Sněmovny nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku.
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí katedry finančního práva fakulty Radim Boháč ČTK sdělil, že podle jeho osobního odborného názoru by vláda nové Sněmovně návrh poslat měla. "Zákon o jednacím řádu nepředpokládá, že po předložení návrhu skončí funkční období Poslanecké sněmovny. Je to neblahý důsledek předčasného konce funkčního období Sněmovny v roce 2013, kdy se Sněmovna sama rozpustila, a nutno podotknout, že začátek funkčního období v říjnu není z hlediska rozpočtového vůbec vhodný," uvedl.
Striktně formálním výkladem lze dojít k závěru, že vláda má povinnost předložit návrh do 30. září, což splnila vůči předchozí Sněmovně, a povinnost předložit návrh znovu nové Sněmovně nemá, dodal Boháč. "Nicméně domnívám se, že je třeba ptát se, co je smyslem uvedeného ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podle mého názoru cílem je, aby návrh zákona o státním rozpočtu byl předložen včas, aby mohl být do začátku rozpočtového roku schválen a nenastalo rozpočtové provizorium," uvedl.
Je to pouze vláda, kdo může návrh zákona o státním rozpočtu předložit, odkázal Boháč na článek 42 Ústavy. "S ohledem na to se domnívám, že uvedené ustanovení lze vyložit tak, že vláda by měla předložit návrh zákona o státním rozpočtu i nové Sněmovně, respektive předsedovi nové Sněmovny, tak, aby mohl být naplněn uvedený cíl zákona, tedy přijetí zákona o státním rozpočtu před začátkem rozpočtového roku," dodal.
Česko velmi pravděpodobně příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, protože se zřejmě nepodaří do konce roku státní rozpočet projednat. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku. Země byla naposledy v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022, kdy nově vzniklá Fialova vláda nepřijala návrh rozpočtu předchozího Babišova kabinetu a vypracovala si vlastní. Provizorium tehdy trvalo do března.