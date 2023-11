Netanjahu v Gaze řekl, že Izrael bude pokračovat až do vítězství nad Hamásem

Izrael bude pokračovat až do vítězství nad Hamásem, prohlásil premiér Benjamin Natanjahu v palestinském Pásmu Gazy, kam se podle serveru The Times of Israel (ToI) vypravil poprvé od vypuknutí současné války mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím. Mezi stranami konfliktu pokračuje třetím dnem čtyřdenní příměří, jehož součástí jsou dodávky humanitární pomoci obyvatelům Pásma Gazy i výměny Hamásem odvlečených rukojmí a Izraelem držených palestinských vězňů.

Netanjahu podle ToI navštívil izraelské vojáky na severu palestinské oblasti. „Vynakládáme veškeré úsilí, abychom dostali zpět naše rukojmí, a nakonec je vrátíme všechny,“ uvedl premiér na videu zveřejněném jeho úřadem, na kterém je šéf vlády vidět v ochranné vestě a přilbě obklopen izraelskými vojáky. „V této válce máme tři cíle: zlikvidovat Hamás, dostat zpět všechna naše rukojmí a zajistit, aby se Gaza opět nestala hrozbou pro Stát Izrael,“ prohlásil dále Netanjahu. „Budeme pokračovat až do konce, až do vítězství. Nic nás nezastaví a jsme přesvědčeni, že máme moc, sílu, vůli a odhodlání dosáhnout všech válečných cílů, a také toho dosáhneme,“ dodal. Podle jeho úřadu premiér při své cestě navštívil jeden z tunelů, které Hamás vybudoval v podzemí Pásma Gazy. Do palestinské oblasti Netanjahua podle ToI doprovodili někteří izraelští činitelé včetně šéfa jeho kanceláře Cachiho Bravermana nebo vojenského tajemníka Aviho Gila. Mohlo by vás zajímat Hamás propustil 24 rukojmích, Izrael 39 vězněných palestinských žen a dětí

