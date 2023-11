Za pondělím protestem jsou podle Fialy politické ambice, odboráři to odmítají

Odborovým vůdcům nejde o úspory a o důchody, ale o vlastní politické ambice, uvedl vpředvečer stávky proti krokům vlády premiér Petr Fiala (ODS). Předseda odborů Josef Středula premiérova slova odmítl, vláda by se podle něj měla snažit dosáhnout shody v rámci sociálního dialogu. V pondělí se uskuteční také výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Šéf resortu Mikuláš Bek (STAN) se dnes omluvil rodičům, že se oni a jejich děti stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími.

Předseda vlády dnes na sociální síti X napsal, že je těžké stávce a dalším akcím odborů rozumět. „Proti čemu odbory protestují? Proti tomu, že řešíme zadlužování státu? Proti tomu, že jsme připravili maximálně citlivý návrh důchodové reformy?“ Vláda podle Fialy o dialog se sociálními partnery stojí, vede ho a řadu rozumných požadavků přijala.

Předseda vlády zároveň uvedl, že odborovým vůdcům nejde o úspory a o důchody, ale o vlastní politické ambice. Leccos podle něj napovídají nedávná neúspěšná kandidatura na prezidenta a společné mítinky se zástupci opozice.

Premiérovo vyjádření odmítl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Středula. „Stát v čele ČMKOS. To jsou mé ambice. Žádné jiné politické ne, nic takového není,“ řekl odborový předák, který se původně ucházel o prezidentskou funkci, nakonec ale ještě před prvním kolem volby odstoupil.

Vláda by se podle Středuly měla snažit dosáhnout shody v rámci sociálního dialogu a začít pracovat ve prospěch země. „Nepomůže, když to bude házet na kohokoli jiného,“ uvedl předseda největší odborové centrály, který dnes prostřednictvím vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) požádal premiéra o jednání, například v pondělí po skončení demonstrace. Odpověď na svou žádost zatím nedostal.

Také šéf školských odborů František Dobšík odmítl jakékoli politické ambice. „Nám jde o to, aby vzdělávání fungovalo, jak veřejné, regionální, tak vysoké,“ řekl v České televizi.

Fiala dnes napsal, že ho pondělní výstražná stávka zaměstnanců škol osobně velice mrzí. Školství podle něj čeká série nezbytných změn, ne však radikálních reforem. Nehrozí masové rušení rozdělení tříd například při výuce jazyků či zhoršení kvality výuky, uvedl premiér. „Není pravda ani to, že se budou významně redukovat nepedagogická místa. Rušena budou především ta, jež nejsou dlouhodobě obsazena,“ dodal.

Že žádná z možných změn ve školství nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, ujistil na dnešní tiskové konferenci i ministr školství Bek. Za cíl změn označil zajištění dlouhodobě udržitelného personálního zajištění. Model financování školství nastavený v letech 2016 až 2018 podle ministra způsobuje rychlý růst nových úvazků, což působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů při stagnaci ekonomiky.

Bek se také omluvil rodičům, že se oni a jejich děti stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími. Odborům vytkl, že při jednáních s ministerstvem nestanovily jasně své požadavky. Odboráři podle ministra nepřicházeli s konkrétními představami o platech nepedagogických pracovníků, asistentů pedagogů či učitelů. To ale odmítl šéf školských odborů Dobšík. „Mně to přijde osobně jako určitý úhybný manévr, aby nás znevěrohodnil v očích veřejnosti,“ reagoval na ministrovo vyjádření.

Bek chce v dialogu s odbory a aktéry ve školství pokračovat i po stávce. „Stávka nesmí být příčinou toho, že bychom přestali spolu vést dialog s odbory a s dalšími aktéry ve vzdělávání, protože úprava systému je nezbytná,“ řekl ministr.

Česko čeká v pondělí stávka, kterou vyhlásily odbory na protest proti krokům vlády. Podle odborových předáků se bude stávkovat ve všech krajích v řadě škol, firem či úřadů. Někde se práce zastaví na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Počet stávkujících odbory zatím nezveřejnily. Předseda nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo před pár dny řekl, že by to v průmyslových podnicích mohl být až milion zaměstnanců. Školské odbory odhadují, že se do stávky zapojí kolem 70 procent škol.