Netancujme, jak pískají von der Leyenová se Sorosem, vyzývá na billboardech Orbánova partaj

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána nechala po Maďarsku nainstalovat billboardy namířené proti předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Agentura Reuters dnes napsala, že Fidesz takto zahájil kampaň před volbami do Evropského parlamentu naplánovanými na červen příštího roku. Mluvčí Evropské komise v Bruselu neodpověděl na dotazy novinářů, zda považují kampaň za problematickou. Uvedl nicméně, že fotografie ukázal šéfce EK a tu to „nijak neznepokojilo a bylo jí to jedno“.

Von der Leyenová je na billboardech zobrazená společně s Alexem Sorosem, synem George Sorose, amerického finančníka a filantropa maďarského původu, který je dlouhodobě terčem útoků ze strany Orbánovy strany. „Netancujme, jak pískají,“ píše se na reklamních plakátech. Alex Soros je v čele nadace Open Society Foundations (OSF), která ve světě podporuje budování demokracie a rozvoj lidských práv.

"Let's not dance to their tune."

Here's the new billboard campaign for the national consultation. pic.twitter.com/palhpgEwQv — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 17, 2023

Reuters připomíná, že Sorosovi jsou Židé a že někteří to, že jsou ústředními postavami propagandy Fideszu, považují za doklad antisemitismu této národněkonzervativní strany. Ta to ale zásadně odmítá. Britský list The Guardian k tomu napsal, že Orbán už roky hlásá myšlenku, že zákulisní globální aktéři kují pikle ve snaze vměšovat se do maďarské politiky.

Za podobné billboardy, na kterých byl bývalý šéf unijní exekutivy Jean-Claude Juncker společně se Sorosem starším, si Fidesz v roce 2019 vysloužil kritiku od Bruselu. Strana je odstranila poté, co jí Evropská lidová strana (EPP), jejímž byla tehdy členem, pohrozila vyloučením. Fidesz z EPP v roce 2021 vystoupil.

Evropská komise Maďarsku pozastavila výplatu části peněz z unijní kasy kvůli porušování principů demokracie a právního státu, které se tam podle ní děje za Orbánovy vlády. Premiér v sobotu prohlásil, že Maďarsku „musí říct ne současnému modelu Evropy, jaký Brusel prosazuje“.

The Guardian píše, že nová kampaň Fideszu by mohla znamenat další bod obratu ve vztazích Bruselu a maďarské vlády, která se měsíce snažila vyjednávat o odblokování zmrazených peněz. Nejmenovaný maďarský činitel řekl, že nová kampaň je známkou toho, že vláda v Budapešti vzdává snahy peníze pro Maďarsko získat.

V pátek Orbánův kabinet rozeslal občanům anketu, v níž se mimo jiné ptá, zda by EU měla vyčleňovat prostředky pro Ukrajinu. Jiné otázky ankety se věnují dalším tématům rozdělujícím společnost, jako je migrace nebo práva komunity LGBT+. Podle Reuters se tak Orbánův kabinet, který odmítá vojenskou pomoc Ukrajině a udržuje kontakty s nejvyšším ruským vedením, snaží u lidí získat politické body.

„Ukázal jsem ty fotografie předsedkyni Evropské komise a ani nezvedla obočí, bylo jí to jedno,“ okomentoval nejnovější billboardy mluvčí Evropské komise Eric Mamer. „I v souvislosti se současnou geopolitickou situací máme velké množství práce, máme krize, které musíme řešit. Upřímně nechceme ztrácet čas a nechat se zatahovat do této debaty,“ dodal i v souvislosti s anketou pro maďarské obyvatele.

Takzvaná „národní konzultace“ obsahuje 11 otázek a téměř všechny se týkají témat, kterými se nyní EU zabývá. V jedné z otázek se například tvrdí, že „Brusel chce vytvořit migrantská ghetta“ v Maďarsku, v jiné zase, že peníze z Bruselu pro palestinské organizace směřují i Hamásu. Maďaři se přitom mají rozhodnout, zda v anketě podpoří postoj maďarské vlády, který jde proti postoji Bruselu, či nikoli.

„Víte stejně jako já, že to nejsou pravdivá tvrzení,“ uvedl v reakci na anketu mluvčí EK. „Věříme v inteligenci maďarské veřejnosti. Myslíme si, že si dokáže udělat vlastní názor na základě objektivních informací. A vyzýváme všechny obyvatele Maďarska, aby se obrátili na naše informační centra, kde se od našich skvělých kolegů jak v Maďarsku, tak v Bruselu dozvědí, co EU dělá a co nedělá,“ dodal Mamer.