Aktualizováno: Shakira se vyhne soudu a sedět nepůjde. Po dohodě s úřady zaplatí mnohamilionovou pokutu

Kolumbijská zpěvačka Shakira uzavřela dohodu se španělskou prokuraturou, aby se vyhnula soudnímu procesu, ve kterém čelila obvinění z daňových úniků ve výši 14,5 milionu eur (asi 355 milionů korun). Podle barcelonského soudu souhlasila popová hvězda ze zaplacením dvou pokut v celkové výši přes 7,7 milionu eur (přes 188 milionů korun).

Šestačtyřicetiletá umělkyně v růžovém kalhotovém kostýmu a se slunečními brýlemi se dnes dostavila do soudní síně kolem 10:00 SEČ, aniž by učinila jakékoli prohlášení pro tisk. Soudce krátce poté oznámil, že zpěvačka uzavřela dohodu s prokuraturou, aby se vyhnula soudnímu procesu kvůli obvinění, že v letech 2012 až 2014 nezaplatila ve Španělsku 14,5 milionu eur jako daň z příjmu. V rámci dohody, která znamená konec soudního procesu, obžaloba vyměnila trest odnětí svobody za pokutu, uvedl soudce.

Shakira sdělila předsedajícímu soudci, že dohodu se státními zástupci přijímá, a potvrdila, že uznává šest bodů obžaloby, tedy i svou vinu. V rámci dohody zaplatí dvě pokuty, jednu ve výši 7,3 milionu eur (přes 178 milionů korun) a další ve výši 438 000 eur (přes deset milionů korun), aby se vyhnula podmíněnému tříletému trestu odnětí svobody, uvedl soudce.

„Rozhodnutí uzavřít dohodu je reakcí na osobní, emocionální a sentimentální důvody, které nemají nic společného s právními důvody,“ uvedla Shakira v prohlášení vydaném španělskou mediální agenturou, která ji zastupuje. Zpěvačka dodala, že byla připravena hájit svou nevinu, ale rozhodla se dát přednost své kariéře a dětem. „Dospěla jsem k závěru, že výhra není vítězstvím, pokud cenou je, že vás to připraví o roky života,“ dodala.

„Rozhodnutí bylo motivováno osobními záležitostmi,“ řekla novinářům před soudní budovou jedna z právniček Shakiry. Dodala, že právní tým byl přesvědčen, že může prokázat zpěvaččinu nevinu, ale okolnosti se změnily.

Firma pro styk s veřejností, která zastupuje Shakiru, tvrdí, že zpěvačka již zaplatila všechny dluhy a další tři miliony eur na úrocích. Prokuratura pro ni žádala trest více než osmi let vězení a pokutu 23 milionů eur (563 milionů korun).

Shakira se dostala do problémů se španělskou justicí kvůli daňovým pravidlům, která určují, že pokud rezident tráví na španělském území více než polovinu roku, musí tam také platit daně. Zpěvačka má úředně trvalé bydliště na Bahamách a tvrdila, že nijak nepochybila. V uvedené době podle svých slov žila právě na Bahamách a důvodem jejích častých návštěv ve Španělsku byl její tehdejší partner a otec jejích dvou dětí, fotbalista Gerard Piqué. V Barceloně trvale žila až od roku 2015.

Státní zastupitelství uvedlo, že Shakira strávila více než polovinu každého z uvedených let ve Španělsku, což z ní činí rezidentku. Dospělo také k závěru, že nemovitost v Barceloně, kterou zpěvačka koupila v květnu 2012, sloužila jako rodinný dům. Shakira žila 11 let se španělským fotbalistou Gerardem Piquém, s nímž má dvě děti. Po jejich rozchodu přestěhovala do Miami.

Zpěvačka nadále čelí druhému vyšetřování španělských úřadů kvůli údajným daňovým podvodům z roku 2018. Státní zastupitelství ji v září obvinilo z daňových úniků ve výši 6,7 milionu eur z jejích příjmů za rok 2018, ke krácení daní podle něj využila offshorovou společnost se sídlem v daňovém ráji.

Shakira byla dříve zmíněna v kauze Paradise Papers, která podrobně popisuje daňové úniky mnoha významných osobností, včetně Madonny nebo zpěváka Bona.

Španělské úřady stíhaly kvůli daňovým únikům i řadu dalších celebrit, včetně fotbalistů Cristiana Ronalda, Lionela Messiho a Diega Costy. Všichni se nakonec dohodli s prokuraturou a zaplatili vysoké pokuty.