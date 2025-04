Novotný se musí omluvit Okamurovi za veřejné nadávky a zaplatit mu 40.000 Kč

29. 4. 2025 – 14:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) se musí omluvit předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi a zaplatit mu 40.000 korun za vulgarity pronesené na sociální síti TikTok.

Dnes o tom pravomocně rozhodl odvolací soud, který přiznanou částku označil za symbolickou a výchovnou. Okamura požadoval vedle omluvy 100.000 Kč. Novotný po jednání novinářům řekl, že rozsudek bude respektovat. K dotazu ČTK, kolik už musel kvůli svým výrokům celkově zaplatit v soudních sporech na ochranu osobnosti, se nechtěl vyjádřit.

"V zásadě souhlasíme s tím, že pan žalobce (Okamura) je velmi kontroverzním politikem a že sám pronáší různé kontroverzní výroky. Domníváme se ale, že v daném případě je potřeba ctít elementární pravidla slušnosti a nějaké úrovně," konstatoval předseda odvolacího senátu pražského městského soudu Tomáš Vejnar. Samotná omluva by podle něj byla nedostačující, "pokud chceme, abychom ve státě udrželi nějakou štábní kulturu mezi politiky".

Okamurova žaloba se týkala zejména dvou konkrétních nadávek pronesených Novotným ve vysílání, které sledovalo přes 600 lidí. Soudce je nespecifikoval. "Ty vulgarity jsou velmi tvrdé, ani jsem je v referátu nechtěl explicitně vypouštět z pusy. Kdyby byly proneseny někde jinde v zápalu politického hašteření, možná někde v hospodě nebo v parlamentní kantýně mezi čtyřma očima, byla by situace jiná. Ale pokud jsou ta slova pronesena v éteru, veřejně, je jedno, jestli zazněla v nějaké písničce nebo jako součást širšího projevu," podotkl Vejnar. "Ty dva výrazy jsou opravdu za hranou, a to, že je pan žalobce kontroverzní postavou, s tím nijak nesouvisí," uzavřel.

Novotný dnes soudu vysvětloval, že první z výrazů "zopakoval asi stokrát v písničce o SPD", nešlo tedy o reakci na konkrétní Okamurovo počínání. "Tu druhou věc si nepamatuju, ale poznávám se v tom," připustil, že výroky skutečně pronesl. Novotného právnička poukazovala na to, že Okamuru nedávno vydala Sněmovna ke stíhání v souvislosti s hanobením rasy, a že se tedy sám chová v rozporu s dobrými mravy.

Šéf hnutí SPD k soudu nedorazil. Jeho právník Petr Přikryl ČTK řekl, že povinnost omluvy nabyla právní moci již po předchozím rozsudku obvodního soudu a že pokud ji nyní Novotný nesplní, podnikne Okamura další kroky k jejímu vymožení. Na otázku, proč se proti uložené omluvě dříve neodvolal, Novotný uvedl, že nechtěl Okamurovi "pomáhat v možnosti nadměrně se prezentovat".

Novotný se už na základě rozhodnutí soudu musel omluvit bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi a zaplatit mu 100.000 korun, a to rovněž za video na TikToku, ve kterém Zemana vulgárně urážel a přál mu smrt. K rozsudku tehdy řekl, že svých slov nelituje. Trestní soud loni Novotnému uložil peněžitý trest za vyjádření na síti X, že Palestinci jsou opice a mají být vybombardováni. V minulosti Novotný také například prohlásil, že tehdejší komunistický poslanec Zdeněk Ondráček by měl viset za návštěvu tzv. Doněcké lidové republiky. V tomto případě soudy pravomocně rozhodly, že starosta nespáchal trestný čin.

V současné době je Novotný ve zkušební době podmíněného trestu, a to za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem 30 měsíců, následně mu ale podmínku prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Státní zastupitelství nyní usiluje o to, aby soud Novotnému přeměnil trest na nepodmíněný. Rozhodovat se bude příští týden. "Tak to chodí, už se mi to stalo minule, mám přestupky, pokaždé podobného typu. Myslím si, že mi tu podmínku spíš asi protáhnou," odhadl starosta. "Uvědomuju si ale, že 7. 5. můžu jít sedět. Musím si na ty přestupky začít dávat pozor a už to pomalinku dochází i mně," poznamenal.

Za některá svá vyjádření Novotný čelil kritice i od spolustraníků. Jeden z jeho výroků, který nesouvisel s politikou, předsednictvo strany loni označilo za lidsky nepřijatelný a neslučitelný s členstvím v ODS. Starosta se tehdy veřejně omluvil. Dnes uvedl, že jeho situace v ODS je dobrá. "Jsem ukázněný, nedělám průšvihy," shrnul.