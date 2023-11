Ukrajina může na členství v EU zapomenout, dokud nesplní polské a maďarské požadavky

Maďarsko bude blokovat zahájení jednání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie, dokud Kyjev nesplní jeho požadavky týkající se maďarské menšiny na Ukrajině. Podle portálu Ukrajinska pravda to řekl Balázs Orbán, poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Také Polsko upozornilo, že Ukrajina se k EU nebude moci připojit, dokud nebude vyřešen spor o exhumaci polských obětí volyňského masakru z druhé světové války. Evropská komise by ve středu měla zveřejnit hodnotící zprávy o pokroku Ukrajiny a dalších zemí na cestě do EU.

Balázs Orbán tvrdí, že „Maďarsko vždy podporovalo přibližování Ukrajiny k Evropské unii, nicméně vše změnil přísnější jazykový zákon“. Web Ukrajinska pravda píše, že ze zákona mají příslušníci menšin absolvovat nejméně 70 procent vyučování v ukrajinštině. Maďarsko si kvůli tomu dělá starosti, že děti vyrůstající v maďarsky mluvících rodinách na Ukrajině budou mít ve školách problémy. „Stanovisko Maďarska je naprosto jasné: dokud tento zákon existuje, nelze s Ukrajinci jednat o jejich integraci do Evropské unie,“ řekl Orbán, podle kterého zákon udělal život Maďarů na Ukrajině „nesnesitelným“. V Zakarpatí na západě Ukrajiny žije asi 150 000 etnických Maďarů. Rádio Svoboda informovalo, že podle Evropské komise Ukrajina zcela splnila čtyři ze sedmi kritérií pro zahájení jednání o vstupu do EU. Jednou z oblastí, ve které by Ukrajina podle Bruselu měla přidat, jsou zákony týkající se národnostních menšin. Očekává se, že Evropská komise ve středu doporučí, aby přístupová jednání s Ukrajinou začala, ale zřejmě dá najevo, že trvá na tom, aby Kyjev splnil všechny podmínky. Možné výhrady Polska k případnému vstupu Ukrajiny do EU dnes v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Radio Zet dal najevo i náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. Je to kvůli sporu o exhumaci obětí masakrů, kterých se nacionalisté z Ukrajinské povstalecké armády (UPA) dopustili za druhé světové války na Polácích na Volyni a v Haliči a při nichž zemřelo na 100 000 Poláků. „Bez vyřešení této záležitosti podle nás - a mnoho Ukrajinců si to také uvědomuje - si Ukrajina nemá nechat zdát o tom, že vstoupí do EU,“ řekl Jabloński. „Pokud máme být v jednom svazku se státem, se kterým máme zásadní spor, tak je nutné ho vyřešit, protože jinak bude těžké spolupracovat,“ řekl Jabloński. Šéf ukrajinského Ústavu národní paměti Anton Drobovyč letos v červnu řekl, že Ukrajina nepovolí exhumace ukrajinských nacionalistů, dokud nebude obnoven pomník UPA na jihovýchodě Polska. Mohlo by vás zajímat Pat ve válce na Ukrajině podle Zelenského není, tlak k jednání s Ruskem necítí

Slovenská vláda nebude bránit podnikům ve výrobě a dodávkách zbraní

Jako kůl v plotě? Podle Time se Zelenskyj cítí být zrazen spojenci, dál ale věří ve vítězství

Rychlá západní podpora Izraeli uškodí podpoře pro Ukrajinu

Neformální summit EU v Granadě: Orbán má pochyby o vstupu Ukrajiny do EU