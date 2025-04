Trump tlumí dovozní cla na auta: Čeká americký trh dramatický pokles cen?

29. 4. 2025 – 13:25 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Americký prezident Donald Trump přibrzdil svou dosud nekompromisní obchodní ofenzivu. Od 3. dubna sice platí 25 % clo na dovážené vozy, avšak nově k němu nepřidá žádný další poplatek za ocel, hliník či jiné vstupy a navíc slibuje vrátit peníze, které automobilky už na těchto přirážkách odvedly. Jde o největší Trumpovu otočku v celní válce – a pro trhy i řidiče to může znamenat vítané zchlazení cenových šoků.

Autogiganti tlačí – a Bílý dům couvá

Wall Street Journal cituje zdroje z administrativy, podle nichž prezident ohlásí změnu ještě dnes večer před cestou do Detroitu. Automobilky s Bílým domem intenzivně vyjednávaly poslední týdny; na stůl kladly tabulky, podle nichž by kombinace automobilových cel a surovinových tarifů zdražila průměrné auto až o šest tisíc dolarů. Trump sice veřejně prohlásil, že mu dražší import „nevadí ani trochu“, ale propady akcií a drsný lobbing udělaly své.

Dohoda vypadá jednoduše: cla zůstávají jen tam, kde už jsou, a nebudou se vrstvit. Zpětné proplacení přeplatků má platit retroaktivně od dubna. Sám Trump výměnou požaduje, aby firmy zvýšily investice a montáž v USA – před prezidentskými volbami v Michiganu cenné politické body.

Sleva na díly s časovačem

Další úleva míří na komponenty. Montovnám se umožní odečíst cla na zahraniční díly do 3,75 % hodnoty vozu během prvního roku. V roce druhém sleva klesne na 2,5 % a poté postupně zmizí. Podle analytiků jde o „runway“ – měkké přistání, které má dát výrobcům čas přeuspořádat řetězce nebo přesunout část produkce do USA. Ford už stihl poslat vděčné prohlášení a slibuje „úzkou spolupráci na růstu domácího průmyslu“. Podobně se vyjadřují i zahraniční hráči, kteří se obávali, že by součet cel udělal z amerického trhu nedobytnou pevnost.

Nejistota pořád svítí

Investoři si vydechli, ale jen částečně. Morgan Stanley připomíná, že základní 25 % clo samo o sobě nikam nemizí a pořád dokáže zvednout ceny aut v řádu tisíců dolarů. Současná úleva tak spíš tlumí nejkřiklavější část nákladů, než aby problém odstranila. Navíc nic nebrání prezidentovi opatření kdykoli přitvrdit – stačí další kolo obchodního tlaku na Evropu či Asii.

Ekonomové proto varují před unáhlenou euforií. Trump už v minulosti několikrát otevřel vrátka, aby je vzápětí přibouchl, a trhy se zatím řídí jediným pravidlem: připravit se na chaos. Pro řidiče může aktuální krok znamenat, že vozy modelového roku 2026 nezdraží tak dramaticky, jak se ještě minulý měsíc zdálo. Jak dlouho však tenhle „klidový režim“ vydrží, je otázka, kterou si od Detroitu po Tokio kladou úplně všichni.