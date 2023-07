Nesprávné názory nebrat: Nováková to za projev na feministické konferenci pořádně schytala

Organizátoři konference v následném prohlášení zdůraznili, že výběr řečníků na zahajovací ceremonii spadá do kompetence hostitelského státu.

„Jsem naprosto zděšená, že Women Deliver tak špatně chápe antigenderové hnutí, že na #WD2023 umožnila vystoupit prezidentce Novákové. Z této normalizace protiprávních aktérů se mi zvedá žaludek,“ komentovala účast maďarské prezidentky na twitteru americká aktivista Beirne Rooseová-Snyderová.

