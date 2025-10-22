Putin sledoval test jaderných sil, jenž se uskutečnil na zemi, moři i ve vzduchu
22. 10. 2025 – 15:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin dnes přihlížel testu ruských jaderných sil, který se uskutečnil na zemi, moři i ve vzduchu, informuje agentura Reuters s odvoláním na Kreml.
Cílem zkoušky bylo podle Moskvy prověřit připravenost jaderných sil a systém velení. Kreml v tiskové zprávě také uvedl, že součástí testu byly cvičný odpal mezikontinentální balistické rakety ze země, start rakety z jaderné ponorky v Barentsově moři i odpaly raket ze strategických bombardérů.
Podobné zkoušky jsou velmi sledované kvůli tomu, že Rusko už čtvrtým rokem vede válku proti Ukrajině, která si vyžádala statisíce životů, a opakovaně o použití jaderných zbraní mluvilo.
Jak připomíná Reuters, NATO zahájilo své každoroční jaderné manévry dříve tento měsíc. Cvičení v Belgii a Nizozemsku se účastní na 60 letadel ze 13 zemí.